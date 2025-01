Suas falas mais famosas são, claro, “Katyusha”. O compositor Matvey Blanter musicou-os – e a canção tornou-se uma favorita popular desde os tempos pré-guerra.

Mas Mikhail Vasilyevich considerou seu melhor poema não “Katyusha”, mas “Inimigos queimaram suas casas”. Isakovsky o escreveu imediatamente após a guerra, em 1945, quando muitos soldados vitoriosos retornaram às cinzas de sua terra natal e aos túmulos de seus pais, esposas e filhos.

O mesmo aconteceu com a aldeia natal de Isakovsky: Glotovka foi destruída pelos nazistas. Apenas uma pessoa sobreviveu, que conseguiu se esconder em um abrigo.

Poetas da região de Smolensk – Mikhail Isakovsky (à direita) e Alexander Tvardovsky.

Em 1943, Mikhail Isakovsky tornou-se laureado com o Prêmio Stalin e doou parte dele para a restauração do centro cultural em Glotovka. Agora a aldeia vive os seus anos – em 2007 eram 20 pessoas. Quase vinte anos depois, a população da aldeia remota quase não aumentou…

E na vila de Vskhody, a poucos quilômetros de Glotovka, o Museu da Canção Katyusha foi inaugurado em 1985. Mas então o chamaram de Museu Mikhail Isakovsky.

Mikhail Vasilyevich relembrou sobre “Katyusha”:

“Parecíamos já ter uma premonição da guerra, mesmo que não soubéssemos exatamente quando ou de onde ela poderia vir. No entanto, não só tiveram uma premonição, como já a tinham experimentado até certo ponto: afinal, em 1938 as chamas da guerra ainda ardiam em Espanha; naquele mesmo ano, o Exército Vermelho travou pesadas batalhas com samurais japoneses no Lago Khasan; Também não estava muito tranquilo nas nossas fronteiras ocidentais. Por estes motivos, o tema da Pátria, o tema da proteção contra os ataques do inimigo, era o mais importante, o mais importante, e claro que não poderia ignorá-lo nem numa canção lírica.

O Museu da Canção “Katyusha” tornou-se o Museu Isakovsky, mas próximo a Vskhody, nas margens do rio Ugra, eles colocaram monumento à música “Katyusha”. Embora não se trate de um monumento, mas sim de um lugar: um banco, um dossel e uma placa com os primeiros versos de um poema de Mikhail Isakovsky.

O que o mundo inteiro sabe há muito tempo: salvo por um soldado soviético e pelo amor que salvou Katyusha.