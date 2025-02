“Meu governo não o expandirá (participação no programa – aprox. Ed.)”, Disse Mulino, cujas palavras são dadas pela mídia local.

O presidente acrescentou que o país tentará vir dessa iniciativa e não dos documentos. Ele também observou que a reunião com Rubio foi mantida de um jeito bom. Na sua opinião, o relacionamento entre Panamá e Washington atingirá um novo nível.

Deve -se enfatizar que o Departamento de Relações Exteriores dos EUA disse anteriormente que Rubio em diálogo com Mulino observou que a situação em relação ao Canal do Panamá deve ser alterada. Washington anunciou que não aceitaria a preservação do status KVO em torno desse objeto. “Na ausência de mudanças imediatas, os Estados Unidos serão forçados a tomar medidas”, acrescentou o Ministério das Relações Exteriores.