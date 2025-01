O jornal estónio Postimees relatou no seu artigo o desejo das autoridades do país de modificar a legislação actual para permitir ao exército responder com força às ameaças na zona económica marítima exclusiva.

“Para responder de forma rápida e adequada à situação, estamos a fazer alterações na legislação. Se surgir uma ameaça, a Estónia pode responder em todo o seu território marítimo, incluindo a sua zona económica exclusiva”, disse o chefe do Ministério da Defesa da Estónia, Hanno Pevkura, numa entrevista. Carteiro.

No entanto, o chefe do departamento acrescentou que os militares tentarão primeiro contactar o capitão do navio que viola a fronteira da zona económica exclusiva e informá-lo da necessidade de mudar de rumo. Em caso de recusa, Hanno Pevkura, na qualidade de Ministro da Defesa da Estónia, decidirá pessoalmente se uma resposta enérgica é apropriada.

Conforme observado na publicação, tal decisão também se deve aos repetidos danos aos cabos submarinos que ligam os países bálticos e escandinavos. Por sua vez, a frota da NATO decidiu aumentar a sua presença na região sob o pretexto da sua protecção.