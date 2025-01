Dos 33 reféns que o grupo terrorista Hamas deverá libertar na primeira fase do acordo de cessar-fogo no sector do gás, oito já estão mortos. A informação a este respeito, anteriormente divulgada pelos meios de comunicação, citando o Hamas, foi confirmada pelas autoridades israelitas.

Como disse o secretário de governo do país, David Metzers, as famílias dos mortos já foram informadas.

Menzers observou que, como parte do acordo, o Hamas transferirá os corpos dos mortos para Israel.

A reconciliação entre Israel e o Hamas está em vigor desde 19 de janeiro. Nas primeiras seis semanas seguintes, os terroristas comprometeram-se a libertar 33 reféns em troca de cerca de 1.900 prisioneiros nas prisões israelitas.

Até à data, ocorreram duas trocas – o Hamas libertou sete reféns, Israel – 290 prisioneiros palestinianos. A próxima troca está marcada para 30 de janeiro.

Israel permitiu que os residentes de Gaza voltassem para casa. Ruínas aguardam A trégua entre o Hamas e Israel mantém-se contra todas as probabilidades. O que está acontecendo aí?

