Autoridades israelenses parabenizam Trump e esperam por mais apoio dos EUA a Israel

Primeiro Ministro israelense Benjamim Netanyahu e outros funcionários do governo parabenizaram o presidente dos EUA. Donald Trump em sua posse, dizendo que esperam mais NÓS suporte para Israel.

Num comunicado, Netanyahu lembrou que o primeiro mandato de Trump (2017-2021) “foi repleto de momentos inovadores na história da grande aliança entre os nossos dois países”.

“Acredito que, trabalhando juntos novamente, levaremos a aliança EUA-Israel a patamares ainda maiores”, acrescentou.

A mensagem de felicitações de Netanyahu não terminou sem apontar o que ele disse ser a ameaça do Irão contra Israel, dizendo estar “confiante” de que eles irão “completar a derrota do eixo terrorista do Irão e inaugurar uma nova era de paz e prosperidade” para o Irão. região.

Ministro da Defesa de Israel Israel Katz Ele também parabenizou Trump, destacando que os laços entre os Estados Unidos e Israel são “inquebráveis” e agradeceu aos Estados Unidos pelo apoio e compromisso com o seu país.

Ex-chefe da defesa e líder do Partido da Unidade Nacional, Benny Gantzespera que a aliança EUA-Israel alcance novos patamares durante o mandato de Trump.

Líder da oposição Yair Lapid Ele disse que Trump é a única pessoa capaz de trazer para casa os prisioneiros israelenses de Gaza.

Na manhã de domingo, um Cessar-fogo em Gaza O acordo entrou em vigor, suspendendo a guerra genocida de Israel contra o enclave palestino.

O acordo de cessar-fogo em três fases inclui uma troca de prisioneiros e uma calma sustentada, com o objectivo de uma trégua permanente e da retirada das forças israelitas de Gaza.

Quase 47 mil palestinos foram mortos, a maioria mulheres e crianças, e mais de 110.700 ficaram feridos na guerra genocida de Israel em Gaza desde 7 de outubro de 2023, segundo as autoridades de saúde locais.

A guerra israelita deixou mais de 11.000 pessoas desaparecidas, com uma destruição generalizada e uma crise humanitária que ceifou a vida de muitos idosos e crianças, num dos piores desastres humanitários globais da história.

Em Novembro de 2024, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção contra Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.