Avaliei todos os estilos – estes são os 7 sacos de TI na regra 2025

É um fato amplamente reconhecido que uma bela bolsa é o que faz uma boa roupa ótimo.

Embora nossos armários obtenham entre minimalismo atemporal, maximalismo vibrando e em algum lugar entre os dois, os acessórios que escolhemos investir se tornam as fundações nas quais construímos nossa estética, e uma bolsa de luxo pode durar uma vida-mais do que qualquer flash-in-the -A a tendência da hashtag. Boas notícias de que as casas de moda dominaram a arte da bolsa de computador; Declaração das partes tão desejável que elas transcendem as tendências e se tornam o ponto focal de um olhar sozinho.

Podemos não lembrar o que usamos na semana passada, mas lembramos onde estávamos quando vimos o primeiro Louis Vuitton x Murakami colaborar nos braços dos Listers A nos anos 90, ou como nos sentimos durante o início de Chemena Kamali em Chloé Renascença Bohème por um longo tempo. Então, quais bolsas estão no topo de nossas listas de desejos em 2025?

Bins práticos com mini-altos, esses são os sete estilos que prevemos causarão aos agricultores entre os amantes de sacolas nos próximos 12 meses e além. Você pode nos agradecer mais tarde.

Notas de estilo: voltar Em 1947. Avanço rápido até 2025 e você não ficará surpreso ao localizar a última iteração do Mini Saddle Bag na coleção Spring / Summer 2025, desta vez com o Perspex ou alças domésticas claras, perfeitamente prontas para criar uma silhueta sem dúvida sem dúvida. Nosso veredicto? Ele não se torna mais feminino do que essa pequena, mas poderosa história da moda, e aguardamos pacientemente a chegada do último estilo em fevereiro.

Descubra a coleção Gucci Bamboo:

Gucci Bamboo 1947 Bolsa de maçaneta pequena Gucci Bamboo 1947 Bolsa de maçaneta pequena Gucci Bamboo 1947 Bolsa de maçaneta pequena

Notas de estilo: Ocorrendo em fevereiro de 2025, La Bottega Veneta Ciao Ciao estará disponível em dois tamanhos – e maior e grande – e na cobiçada linha de cores que esperamos da marca (pense em pastéis doces e neutros moribundos). O Intrecciato pode estar no DNA da casa, mas quando se trata de entregar uma bolsa para todas as estações que resistirão ao teste do tempo, o Ciao Ciao vai para a sacola que faz tudo. Até então, permita -nos garantir seu apetite com outro estilo emblemático da marca: o Smooth Andiamo, que é tão elegante quanto seu sucessor, embora sem o obturador da alça superior.

Compre o Bottega Veneta, venha:

Notas de estilo: Você não pode apressar a perfeição, e Céline levou seu tempo para fazer a bolsa perfeita do dia a dia que consegue ser tão sutil, sofisticado e elegante quanto tudo o que poderíamos esperar da mesma casa que nos deu o agora lendário triunfo. O Camille é uma bolsa que não precisa de sinos e assobios ou até logotipos para transmitir seu status (e, se houver, a chamada está em sua modéstia). Em um tempo de luxo silencioso, é uma bolsa que sussurrandoE com certeza se tornará um favorito entre os compradores experientes em busca de uma parte de investimento garantida para durar uma vida inteira sem idade por dia.

Compre Céline Camille:

Celine Little Camille 16 pires de bezerro macios Celine Little Camille 16 mous in python Celine Little Camille 16 pires de bezerro macios

Notas de estilo: Quem mais poderia estar por trás do retorno triunfante de uma das coleções de bolsas definindo as décadas dos anos 2000, mas Louis Vuitton? As notícias da mais recente colaboração LV x Takashi Murakami vieram relativamente ao lado de azul, causando ataques às redes sociais e explicando nossa nostalgia coletiva por tudo o que é inspirado no Y2K. Para aqueles que se lembram da impressão emblemática da primeira vez, esta coleção é uma dose imediata de dopamina em um inverno cinza diferente. Para os compradores da geração Z, o Alma BB serve como uma introdução perfeita ao que pode ser seu primeiro investimento – uma bolsa ousada e divertida com muita personalidade irônica e um interior surpreendentemente espaçoso. Espere ver muito mais desta bolsa no estilo de rua define este mês de moda e o próximo.

Compre a coleção Louis Vuitton x Murakami:

Louis Vuitton x Takashi Murakami TM Alma BB Bag Louis Vuitton x Takashi Murakami Ombro rápido 25 bolsa Louis Vuitton x Takashi Murakami Bolso de acessórios de bolsa

Notas de estilo: Em pouco tempo desde sua nomeação como diretora criativa, o mandato de Chemena Kamali em Chloé já nos deu muitos momentos notáveis. Blusas com babados e vestidos vaporosos para aqueles Sandálias no canto, fica claro que ela não apenas tem o objetivo de lisonjeiros silhuetas, mas também para acessórios, porque a peça que realmente atraiu e chamou nossa atenção no show de outono / inverno 2024 foi a pulseira de bolsas de hobo. Partidos iguais educados e boêmios, e inspirados por uma concepção de arquivos de Phoebe Philo, é uma bolsa que só melhorará com a idade, capitalizando sua já sensação vintage. Procurando uma bolsa de noite moderna muito mais emocionante do que um bolso de caixa? Experimente o tamanho do mini veludo. Ou que tal uma bolsa diurna que será uma conversa garantida? Os tamanhos de Hobo para o território das bolsas de ombro para um chique sem esforço.

Compre a bolsa de pulseira Chloé:

Chloe Pulseira de colher texturizada brilhante Chloe Pulseira de colher texturizada brilhante Chloe Pulseira de couro texturizada embelezada

Notas de estilo: O sinal de uma boa bolsa é como ele consegue atender aos requisitos da elegância E funcionalidade. Com o verniz e o espírito prático, a nova bolsa D-Journey é toda a comida básica da pequena Dior: cativante e invejável, e também é uma maravilha multifuncional. Você não apenas pode transportar o pequeno nome humildemente cuidadosamente na cavidade do seu braço ou no ombro, mas as tiras são longas o suficiente para usar o corpo cruzado ou ao redor da parte traseira, para que você possa manter as mãos livres. Evoluir para o grande e você terá um hobo grande grande o suficiente para o seu laptop e todos os seus elementos essenciais. Muito bem, Maria Grazia Chiuri.

Compre o Dor D-Journey:

Dior Bolsa de pele de bezerro pequena e amassada Dior Bolsa pequena em Jacquard algodão Jacquard Dior Bolsa média em D brilhante pele de cabra

Notas de estilo: Jonathan Anderson conhece excelentes bolsas: fato. Além da adição de sua lista impressionante em Loewe (a cesta, o quebra -cabeça, o flamenco, a pressão – dizemos mais?), Vem a última adição de sua marca de mesmo nome: The Log. Uma bolsa elegante de classe executiva de acordo com os traços do elegante canto e dos sacos de pára -choques ultra -succcas, o estilo refere -se ao outro golpe culto da marca – o sapato de mocassins – e o momento é impecável. Não apenas os mocassins de couro patenteados e camurça marrom um enorme golpe no estilo de rua no momento, mas prevemos que as malas que o acompanham também serão.

Compre o Loafer JW Anderson:

JW Anderson Saco de cinta de camurça JW Anderson Cinta JW Anderson Cinta

Notas de estilo: Soft By Name and Sweet By Nature, o Peekaboo Soft pode parecer um saco de alça superior prime-prropulse semelhante ao ISEEU, mas na verdade é uma tira suntuosamente lânguida com couro com manteiga que derrete o streaming perfeito quando manuseado. Estilis ocupado– Transição sem esforço As reuniões do Conselho de Administração para embarcar em vôos com a mesma bolsa suspensa por cima do ombro – uma obrigação para aqueles que precisam de espaço para o telefone, chave, bolsa, perfume, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho, Espelho, livro, escova de cabelo, tablet, tecidos …

Compre o Fendi Peekaboo Soft:

Fendi Peekaboo Soft Medium Fendi Peekaboo Soft Medium Fendi Peekaboo Soft Medium