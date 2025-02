Avião americano com 120 migrantes indianos ilegais deportados de nós para a terra em Amritsar hoje, a maioria dos Punjab e Haryana

Um avião especial que transporta 120 imigrantes indianos ilegais deportados dos Estados Unidos pousará no aeroporto de Amritsar na noite de sábado. Este será o segundo lote dos índios deportados pelo governo Donald Trump como parte de sua repressão contra a imigração ilegal. O voo está programado para pousar por volta das 22h no aeroporto, disseram fontes oficiais à agência de notícias da PTI.

Hoje, a TV da Índia concordou exclusivamente com a lista de 120 deportados com mais de 60 de Punjab e mais de 30 de Haryana, e alguns deles de Gujarat, Uttar Pradesh, Goa, Maharashtra, Rajasthan, Himachal Pradesh e Jammu e Kashmir.

Espera -se que um terceiro avião com 157 deportados indianos pousa em Amritsar no domingo (16 de fevereiro). A maioria dos deportados também pertence a Punjab, Haryana e Gujarat, de acordo com outra lista que foi acessada exclusivamente pela TV da Índia Today.

Em 5 de fevereiro, um avião americano que transportou 104 imigrantes indianos ilegais desembarcou em Amritsar. Destes, 33 cada um era de Haryana e Gujarat, e 30 de Punjab. A maioria dos deportados disse que queria migrar para os Estados Unidos para uma vida melhor para suas famílias.

No entanto, eles ficaram presos na fronteira americana depois de entrar no país através de ‘rotas de Burro’, uma rota ilegal e arriscada usada pelos migrantes para entrar nos Estados Unidos ou outros meios ilegais ao gastar Lakhs de Rupias. Um vídeo militar americano de imigrantes ilegais indianos os mostrou em grilhões, o que causou uma grande raiva pelos partidos da oposição sobre o “abuso” dos deportados.

O Ministro das Assuntos Externos, S Jaishankar, disse ao Parlamento que o uso de restrições aos deportados fazia parte do Procedimento Operacional padrão dos Estados Unidos (SOP). Ele garantiu à oposição que a Índia estava envolvendo o governo Trump para garantir que os deportados que retornassem não fossem maltratados de forma alguma.

Ao confirmar que os deportados masculinos estavam algemados e acorrentados, Jaishankar disse que mulheres e crianças não estavam restritas. Todos os deportados receberam comida e medicina durante o voo, enfatizaram o Ministro das Relações Exteriores.

O desembarque de vôos de deportação em Amritsar desencadeou uma tempestade política com o primeiro -ministro do Punjab, Bhagwant Mann, criticando o governo central por escolher a cidade como o local de desembarque para os aviões transportados por indianos deportados dos Estados Unidos. O BJP descartou a controvérsia, dizendo que a oposição estava levando a questão fora de proporção.

Durante sua visita aos Estados Unidos, o primeiro -ministro Narendra Modi abordou a questão da imigração ilegal e do tráfico de pessoas.

“Aqueles que ficam em outros países ilegalmente não têm direito legal de estar lá. Com relação à Índia e aos Estados Unidos, sempre dissemos que aqueles que são verificados e verdadeiramente cidadãos da Índia, se moram nos estados unidos.

(Com entradas PTI)

Postado por: Chakraborty de Prateek Postado em: 15 de fevereiro de 2025

Sintonize