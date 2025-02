Avião com pelo menos 2 a bordo de acidentes na Filadélfia, casas em chamas, desencadeando Fireball | Notícias do mundo

Filadélfia: Um avião de transporte médico caiu na Filadélfia na sexta -feira, cerca de 30 segundos depois de decolar, queimando casas, detritos e o sacrifício dos moradores após o segundo desastre aéreo em tantos dias. Duas pessoas estavam a bordo, disse a Administração Federal de Aviação.

Uma câmera de sino capturou imagens do avião que caíram do céu em uma faixa branca e explodiram em uma bola de fogo enquanto batiam no chão em um bairro residencial perto de um shopping center e uma estrada principal.

“Tudo o que ouvimos foi um rugido forte e eu não sabia de onde veio. Nos viramos e vimos a grande pluma ”, disse Jim Quinn, proprietário da casa de Timbre.

O acidente ocorreu a menos de 3,8 quilômetros do aeroporto nordeste do Aeroporto da Filadélfia, que serve principalmente aeronaves de negócios e voos charter.

O avião, um Learjet 55, desapareceu rapidamente do radar depois de decolar do aeroporto às 18h06 e subir a uma altitude de 487 metros de altitude. Ele estava a caminho de Springfield, Missouri, e foi gravado em uma empresa que opera como Jets Med, de acordo com o site de monitoramento de vôo, Flight Aking.

O acidente ocorre dois dias após o desastre da aviação mais fatal do país em quase um quarto de século. Um avião da American Airlines que transportou 60 passageiros e quatro tripulantes colidiu no ar na noite de quarta -feira em Washington, DC, com um helicóptero do Exército que transportou três soldados. Não houve sobreviventes naquele acidente.

O governador Josh Shapiro disse que está oferecendo todos os “recursos da Commonwealth enquanto responde ao pequeno acidente de avião particular no nordeste da Filadélfia”. Os dados de voo mostraram um avião que decolou do aeroporto às 18h06 e desapareceu do radar cerca de 30 segundos depois, depois de subir a uma altitude de 487 metros de altitude.

O avião colidiu com um cruzamento movimentado perto do Roosevelt Mall, um shopping ao ar livre, onde o primeiro a responder foi bloquear o tráfego e os espectadores estavam cheios de um canto da rua no bairro residencial de Rhawnhurst. O Escritório de Gerenciamento de Emergências da Filadélfia disse que as estradas estão fechadas na área.

Um vídeo de um telefone celular feito por uma testemunha momentos depois que o avião travou mostrou uma cena caótica com detritos espalhados pelo cruzamento. Uma parede laranja brilhou logo além do cruzamento quando uma pluma de fumaça preta subiu rapidamente para o céu e soou as sirenes.

Michael Schiavone, 37 anos, estava sentado em sua casa em Mayfair, um bairro próximo, na sexta -feira, quando ouviu um forte golpe e sua casa tremeu. Ele disse que se sentia como um mini -terremoto e, quando verificou as imagens de sua câmera de segurança em casa, ele disse que um míssil estava caindo.

“Houve uma grande explosão, então pensei que fomos atacados por um segundo”, disse ele.

O proprietário do avião, Jet Rescue, fornece serviços globais de ambulância aérea. A empresa, com sede no México, voou para o membro do Hall da Fama do Baseball, David Ortiz, Boston, depois que ele foi baleado na República Dominicana em 2019 e participou do transporte de pacientes com doenças críticas com a Covid-19.

Foi deixado um comentário de uma mensagem procurando a sede americana do Jet Rescue em Boca Mouse, Flórida.

A FAA disse que o Conselho Nacional de Segurança de Transportes liderará a investigação. O NTSB, que investiga acidentes aéreos, disse que estava coletando informações sobre o acidente.