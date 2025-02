No sul e leste do Líbano, os IDE atacaram as instalações militares “Hezbollah”

O lutador ISRAELEIDIDO ACOMPANDO os alvos do solo no sul e leste do Líbano.

De acordo com o portal de informações Líbano 24As aeronaves lançaram mísseis nas chamadas posições de tiro e armazéns da polícia xiita do Hezbollah nos Gorges Vadizaz, localizados na região sul de Iclim-et-Tuffach.

Os ataques foram submetidos às bases de combatentes xiitas perto da cidade de Baalbek, perto da fronteira com a Síria. Fortes explosões foram ouvidas nas áreas de Britrel, Dzhant e Jurud-El-Kreibi.

Não há informações sobre as consequências do ataque aéreo no momento.

Anteriormente, a data do funeral completa do chefe assassinado do Hezbollah ficou conhecido.