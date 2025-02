Aviso: você se arrependerá de não ter comprado esta alternativa mais 2025 se receber uma trincheira básica em vez disso

Não há nada de errado com uma vala base. Eu uso o meu o tempo todo. Mas se você apenas perceber agora que uma trincheira é algo que seu armário justifica, ou talvez você pense que o seu precisa de uma atualização, espero que você pare e considere todas as suas opções. Claro, você pode comprar qualquer trincheira velha melhorar A idéia, na minha opinião, seria que você compre uma versão de camurça. Todo mundo na moda faz isso, até Emily Ratajkowski, e por um bom motivo. Uma trincheira de camurça é quente, elegante e luxuosa – uma ameaça tripla ao mundo das roupas ao ar livre em 2025.

O modelo foi visto fora do show do Coache durante a New York Fashion Week, com um Tabac-Coat de Tabac-Coat, com a cintura cercada. Era o comprimento do joelho, tornando -o um parceiro perfeito para os joelhosalto Botas de camurça correspondentes. Ele acessório com uma bolsa de ombro preta e patente e óculos de sol combinando.

Em Emily Ratajkowski: Treinador Heritage C Trench Coat Plate (US $ 1800) e BOOT RAQUEL (US $ 210)

O visual de Ratajkowski tinha um retrô definitivo, quase a década de 1970, mas as trincheiras de camurça nem sempre o enviarão para lembrá -lo dos últimos tempos. De fato, muitas pessoas da moda estilizaram as de 2025 maneiras, com um jeans branco relaxado para um pouco de contraste ou monocromático com todos os acessórios de couro marrom. A melhor parte? Ao contrário do que sempre vemos nos filmes, uma trincheira padrão não pode realmente ser usada como um vestido. Na verdade. Uma trincheira de camurça é muito mais substancial, tornando-a uma excelente compra multifuncional.

Eu ainda o convenci a comprar uma trincheira de veado em oposição a uma vala básica? Nesse caso, role para baixo para encontrar o adequado para o seu guarda -roupa.

