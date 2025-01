Avisos de nevasca emitidos do Kansas a Ohio; Riscos de tornado ameaçam o Vale do Mississippi

O Centro de Previsão Meteorológica do Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitiu avisos sobre uma grande tempestade de inverno que deverá afetar grande parte dos EUA neste fim de semana, trazendo neve intensa, chuva congelante e mau tempo a partir de sábado (4 de janeiro) até segunda-feira (6 de janeiro). . ).

Condições de neve forte e nevasca De acordo com o NWS, “é esperada neve forte em áreas do centro do Kansas a Ohio, especialmente ao longo e ao norte da Interestadual 70, com 60-90% de chance de pelo menos 20 centímetros de neve no domingo”. A tempestade pode trazer a maior nevasca em mais de uma década em algumas regiões, com condições de nevasca se desenvolvendo nas Planícies Centrais na manhã de domingo. Ventos superiores a 35 mph combinados com fortes nevascas provavelmente criarão condições de apagão, tornando as estradas intransitáveis ​​e as viagens perigosas, observou a previsão do NWS.

Chuva congelante e acúmulo de gelo A tempestade trará chuvas congelantes significativas do leste do Kansas e dos Ozarks até o Vale do Ohio. O NWS alerta sobre “prováveis ​​danos a árvores e cortes de energia em áreas com mais de um quarto de polegada de acumulação de gelo”. Cobertura adicional está prevista durante a noite de domingo para segunda-feira nos Apalaches centrais.

Fortes tempestades no sul O Vale do Baixo Mississippi enfrenta um risco aumentado (Nível 3/5) de tempestades severas no domingo, com o NWS dizendo que “relâmpagos frequentes, fortes rajadas de vento com trovoadas, granizo e alguns tornados” são possíveis à medida que a frente fria da tempestade avança.

Grandes Lagos e Impactos no Nordeste O sistema também fornecerá forte neve com efeito de lago na direção do vento do Lago Ontário até a manhã de domingo, enquanto neve moderada é esperada perto da parte superior dos Grandes Lagos e do Lago Erie. Da noite de domingo até segunda-feira, a neve se espalhará pelo norte do Meio-Atlântico e partes do Nordeste.

Clima Ocidental dos EUA Enquanto isso, o noroeste do Pacífico e o norte da Califórnia sofrerão chuvas costeiras e neve em altitudes mais elevadas até segunda-feira devido ao fraco fluxo terrestre e uma série de frentes enfraquecidas.

O NWS aconselha os residentes nas áreas afetadas a se prepararem para condições climáticas severas, monitorar as atualizações e evitar viagens, se possível, durante o pico das tempestades.

