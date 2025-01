Avtovaz explicou por que os crossovers e a lada serão lançados rapidamente

Na terça -feira, Vladimir Putin Avtovaz visitou durante uma visita de trabalho, onde recebeu vários novos produtos. Um dos próximos Na Lada Iskra das inovações em série é o cruzamento compacto Lada B+ Cross, fabricado na plataforma Vesta.

Evgeny Shmelev, vice-presidente executivo do desenvolvimento técnico e estratégia de Avtovaz, que liderou o chefe do estado um tour pelos futuros modelos de marca, contou detalhes sobre a base de B+ Cross: Van Vesta recebeu 135 de 360 ​​Detalhes e elementos da plataforma .

“Por que vamos rápido o suficiente: porque o corpo, no fundo, trabalhou na base, é mais fácil e menos desenvolvimento e menos gastos com equipamentos de carimbo”, explicou Shmelev.

O corpo transversal Lada B+ já foi cozido em Avtovaz, que também foi demonstrado por Vladimir Putin. É importante que o corpo seja soldado dos carimbos do primeiro filme de So -y -Filt ao equipamento principal.

Em junho de 2025, um carro Cross B+ Cross ‘Living’, que provavelmente receberá um nome de marketing naquela época. B+ Cross é enviado para a produção serial na primeira metade de 2026.

Foto: Serviço de imprensa do Kremlin

Em 2027, a Avtovaz planeja lançar um microônibus de 7 lugares na plataforma Vesta amplificada, enquanto o B-VAN é mencionado e aguarde o design do design. O crossover LADA T-134 também foi construído sob os modelos promissores com base no Vesta.

O lançamento do novo produto por ano é um indicador muito bom, especialmente para a fabricante de carros russos. O último modelo realmente novo (não fazemos a viagem Lada Niva, que apareceu de Chevrolet Niva) chegou ao mercado em 2016 – este é o hatch do Lada XRay Cross -Hatch, que foi cozido e, portanto, completamente removido da linha em 2022. Um pouco antes, em novembro de 2015, a venda realmente iniciou o protagonista do progresso de hoje de Avtovaz – Lada Vesta.