Avtovaz respondeu a rumores sobre o perigo de Lada por causa das almofadas de Takata

De acordo com o chefe do Departamento de Relações Públicas de Avtovaz, Sergey Ilyinsky, “o sujeito está fechado há muito tempo”, e a iniciativa que apareceu não passa de nada mais que a tentativa de hype.

Lembre -se de que a situação com os produtos Takata em Lada Kalina, Priora e Granta foi resolvida em 2019. Como parte da campanha, 1716 carros de diferentes famílias de modelos foram retirados.

No que diz respeito ao Lada Vesta, inicialmente possui uma estrutura estrutural que entrará nas consequências do auxílio de emergência como resultado do design aprimorado do painel frontal. A decisão de fortalecer esse elemento da cabine em Avtovaz foi tomada na fase de desenvolvimento, porque os problemas com as almofadas de Takata já eram conhecidas.

Uma onda de campanhas de recall de carros de diferentes fabricantes de carros devido aos travesseiros de segurança da já falida Takata Company continua em todo o mundo: mais de 869 mil carros de limão serão retirados na Europa em um futuro próximo, mas o BMW, abaixo do ameaça, sob a ameaça, sob a ameaça, sob a ameaça, sob a ameaça, sob a ameaça, sob a ameaça, sob a ameaça, Sob a ameaça, sob a ameaça, sob a ameaça, sob a ameaça, sob a ameaça, sob a ameaça, sob a ameaça de mais de 390 mil carros. Também na lista de marcas, que foi tocada pela história com inseguro e, em alguns casos, até produtos ‘assassinos’ de Takata, existem Nissan, Toyota, Brands of the General Motors, Volvo.