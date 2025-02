O estudo “Bacharelado sem Diploma de Bacharel”, conduzido por Harvard, Yale e Cornellsky Universities, disse que 71% das mulheres com bacharel nasceram em 1980 a 45 anos sem treinamento.

Os pesquisadores revelaram a razão pela qual essa tendência explica. Parece que uma diminuição no número de casamentos em mulheres sem diploma está diretamente relacionada aos colegas do sexo masculino. Nas últimas décadas, as perspectivas econômicas de homens sem diplomas acadêmicos foram exacerbados.

Os problemas financeiros levaram a uma diminuição no número de casamentos em homens e mulheres que não têm educação. Embora a renda das mulheres tenha aumentado durante esse período. Tornou -se mais difícil encontrar um homem “bom”, pelo menos para mulheres sem diploma. É por isso que eles são menos propensos a se casar.

A deterioração das perspectivas econômicas dos homens, portanto, mina as perspectivas de casamento com as mulheres, reivindicam os autores do estudo.