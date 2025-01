De acordo com a publicação, isso aconteceu “esta semana”.

De acordo com os parceiros de discussão da publicação, o Exército dos EUA transportou mísseis anti -avião para a Polônia para transferência adicional para a Ucrânia.

Segundo Axios, Israel eliminou seus sistemas patriota em abril de 2024, após o que as autoridades ucranianas propuseram transferir mísseis desses sistemas de defesa aérea para os Estados Unidos para a direção posterior das forças da Ucrânia.

Ao mesmo tempo, o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu aprovou esse esquema em setembro do ano passado, até então, de acordo com o portal, Vladimir Zensky recusou uma conversa telefônica com ele sobre o assunto da peregrinação do Hasidov em Uman.

Um funcionário sênior de Israel disse a Axios que Tel Aviv a Rússia anunciou com antecedência sobre seu passo e enfatizou que “devolveu o sistema patriota nos Estados Unidos”.