Ayo Edebiri acabou de estilizar a tendência de start-up favorita de Mary-Kate Olsen de uma maneira inesperada e inesperada

Algumas combinações de roupas sempre fazem sentido. Para mim, inclui calças magras usando botas de equitação. Como piloto apaixonado, Mary-Kate Olsen sabe que a combinação não é apenas chique, mas funcional para o salto competitivo. Kate Middleton também é um fã de calças magras gêmeas com botas de pilotagem, mesmo que não haja celeiro à vista. No entanto, está longe de ser a única maneira de estilizar as botas de pilotagem. Digite Ayo Edebiri.

Ayo havia acabado de fotografar em Nova York com botas com uma saia preta transparente. Essa é certamente uma escolha surpreendente, dadas as temperaturas geladas em Nova York no momento, mas pelo menos seu bombardeiro de couro teria ajudado a empurrar o frio. Espero que ela estivesse a caminho de um lugar confortável e quente.

Ayo terminou sua roupa com um acessório muito chique na forma de Strathberry’s Bolsa de cordão Charlotte (US $ 425). Como mencionei anteriormente, a Strathberry fabrica suas sacolas em uma região espanhola conhecida pela criação de carva. Vi a primeira mão como as malas são projetadas impecavelmente, por isso não estou surpreso que elas se encontrem nas mãos de celebridades como Ayo. Role para baixo para ver sua nova roupa.

Em Ayo está escrito: Strathberry Bolsa de cordão Charlotte (US $ 425)

