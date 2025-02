Ayodhya Ram Mandir Sacerdote crítico no Hospital Lucknow SGPGI após derrame. Verifique os detalhes aqui

O principal sacerdote do Ram Janmabhoomi em Ayodhya sofreu um derrame e está em estado crítico no Instituto de Ciências Médicas de Pós -Graduação de Sanjay Gandhi (SGPGI), disse o hospital na segunda -feira (3 de fevereiro), segundo um relatório da PTI.

“Shri Satyendra Das Ji sofre um derrame. Ele é diabético e hipertensivo. Ele foi admitido no SGPGI no domingo e está atualmente na sala HDU da sala de neurologia (unidade de alta dependência). Embora sua condição seja crítica, ele está seguindo os comandos e seus vitais são atualmente estáveis. Está em monitoramento próximo ”, disse o SGPGI em comunicado na segunda -feira.

Ayodhya Ram Mandir será concluído em junho

No ano passado, o presidente do Comitê de Construção, Nripendra Mishra, disse a jornalistas que a construção do templo Ayodhya Ram Janmabhoomi será concluída em junho de 2025 e as prateleiras de lixo e sapatos em setembro.