Azerbaijão e Geórgia Na quinta-feira, realizaram discussões de alto nível destinadas a fortalecer as relações bilaterais.

Ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão Jeyhun Bayramov e Ministro dos Negócios Estrangeiros da Geórgia Maka Botchorishvili Reuniram-se em Baku, capital do Azerbaijão, para discutir aspectos políticos, económicos e humanitários da parceria estratégica dos seus países, bem como questões regionais.

Em relação às questões de segurança regional de interesse mútuo, Bayramov informou Botchorishvili sobre a reconstrução pós-conflito, desminagem e esforços de paz, bem como os desafios para uma paz duradoura no Sul do Cáucaso, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Baku.

“O Azerbaijão e a Geórgia sempre abordaram o direito internacional com sensibilidade, sempre apoiamos a integridade territorial um do outro e continuaremos a fazê-lo”, disse Bayramov mais tarde numa conferência de imprensa conjunta.

“Infelizmente, não podemos dizer o mesmo sobre o outro país da região, Armênia“Somente como resultado da Guerra Patriótica de 44 dias e das operações antiterroristas de um dia o Azerbaijão restaurou a sua integridade territorial e soberania.”

“Apesar do facto de as nossas terras terem estado sob ocupação durante muitos anos, o nosso povo ter sido deslocado dessas regiões e ter havido actos de vandalismo contra os nossos monumentos culturais, o Azerbaijão ofereceu à Arménia para trabalhar num tratado de paz.

“Esta iniciativa foi introduzida para garantir a paz e a estabilidade na nossa casa comum, o Sul do Cáucaso”, acrescentou.

‘A PARCERIA DO AZERBAIJÃO É IMPORTANTE PARA A GEÓRGIA’

Botchorishvili sublinhou a importância da parceria estratégica do seu país com o Azerbaijão.

“A parceria estratégica com o Azerbaijão é muito importante para a Geórgia”, disse ele durante a conferência de imprensa.

“Existe uma amizade muito forte entre os nossos povos. É muito gratificante que exista uma parceria sólida entre os nossos países”, acrescentou.

Destacou a prioridade da Geórgia na integração nas estruturas europeias e euro-atlânticas, salientando o seu estatuto de país candidato à União Europeia e a necessidade de esforços conjuntos por parte da Geórgia e da UE para atingir este objetivo.

Salientou também a importância de relações fortes com os países vizinhos, incluindo uma parceria estratégica com a Arménia, e manifestou a disponibilidade da Geórgia para utilizar o seu potencial para apoiar a paz entre o Azerbaijão e a Arménia.

As relações entre o Azerbaijão e a Arménia têm sido tensas desde 1991, quando o exército arménio ocupou Karabakh – um território reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão – e sete regiões adjacentes.

A maior parte do território foi libertada pelo Azerbaijão durante uma guerra de 44 dias no outono de 2020, que terminou depois de um acordo de paz mediado pela Rússia ter aberto a porta a negociações de normalização e demarcação da sua fronteira.

Em Setembro de 2023, o Azerbaijão estabeleceu a soberania total em Karabakh na sequência de uma “operação antiterrorista”, após a qual as forças separatistas na região se renderam.