Baba Abhay Singh, que já foi IITian, ​​agora está no Maha Kumbh em ‘busca de conhecimento’

No coração do Maha Kumbh Mela em Prayagraj, onde milhões de pessoas se reúnem no Triveni Sangam em busca do despertar espiritual, está a figura de Baba Abhay Singh, famoso como ‘IIT Baba’. Ex-aluno do IIT-Bombaim e ex-engenheiro aeroespacial, sua extraordinária transformação da academia para o ascetismo capturou a imaginação dos visitantes desta grande congregação espiritual.

“Eu venho de Haryana, fui para o IIT, depois mudei de engenharia para artes. Isso também não deu certo, então continuei mudando, e então cheguei à verdade final, refletindo sobre seu caminho não convencional”, IIT Baba contou a notícia. agência ANI, refletindo sobre seu caminho pouco convencional.

Além das atividades de engenharia, explorou a fotografia em um prestigiado instituto, diversificando ainda mais sua trajetória intelectual.

IIT Baba disse que sua transição para a espiritualidade surgiu de uma busca profundamente enraizada pelo conhecimento e pela verdade.

Em declarações à India Today TV, Baba Abhay Singh partilhou que enfrentou uma infância difícil e relações familiares tensas, alegando que a sua família não o tratava bem. Quando começou a se dedicar à fotografia, muitas vezes foi ridicularizado, chamando-o de louco. Esse tratamento o levou às vezes a pensar em sair de casa em busca de uma vida melhor.

Apesar destes desafios, a sua curiosidade e entusiasmo em explorar as diversas facetas da vida mantiveram-no motivado para aprender e crescer em todas as fases. Ele disse que encontrou consolo na exploração, desde decifrar a elegância do sânscrito até desvendar as complexidades da mente humana.

“Comecei a explorar como o sânscrito era escrito e composto e o que o torna tão especial. Eu buscava o conhecimento. Houve novamente uma mudança no pensamento. A questão era como a mente funciona e como se livrar de pensamentos indesejados”, ele disse . explica.

Sua filosofia espiritual transcende as fronteiras religiosas convencionais.

Rejeitando rótulos sábios ou mahantIIT Baba enfatiza a liberdade interior. “Estou num estado completamente fluido, sou livre, posso fazer qualquer coisa”, diz ele.

Ele disse que sua luta contra a depressão severa aprofundou ainda mais sua introspecção.

“Eu estava numa depressão muito perigosa, não conseguia dormir. Fiquei pensando na mesma coisa, aí pensei: o que é esse sistema, o que é o cérebro, por que não consigo dormir, o que é essa mente? Estudei psicologia.”

Ao mergulhar nos ensinamentos da ISKCON e nas ideias filosóficas de J. Krishnamurti, Abhay começou a conciliar ciência com espiritualidade.

Ele disse que sua paixão pela fotografia de viagens lhe revelou novas perspectivas, alimentando sua evolução espiritual. “Não quero ficar preso, não quero parar. Quando um homem não fica preso em lugar nenhum, ele fica livre”, declara.

Hoje, IIT Baba canaliza sua perspicácia científica para a orientação espiritual. Defende yoga, sutras védicos e práticas espirituais para aqueles que buscam moksha (salvação).