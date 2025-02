BAFTA ANTHUNTS DE FILMA 2025: Emilia Pérez, Conclave, o brutalista dominado: Veja a lista completa de vencedores

O “Emilia Pérez” em espanhol, o drama do período “The Brutalist” e o thriller de seleção papal “Conclave” estavam entre os vencedores do BAFTA, as melhores honras do filme da Grã -Bretanha, no domingo, onde a corrida permanece aberta para o prêmio Superior Prêmio da noite, o melhor filme.

Em uma cerimônia deslumbrante no Royal Festival Hall, com vista para o rio Thames, “Emilia Pérez”, que combina os vários gêneros de musicais e crimes, triunfados no filme não na categoria de inglês.

“Isso é bom demais, você não deveria ter feito isso”, disse o diretor Jacques Audiard em seu discurso de aceitação. “Este prêmio não é apenas para mim, mas para todos que trabalharam incansavelmente neste filme”.

Ele agradeceu aos indicados pela melhor atriz de distribuição do filme, Zoe Saldana e Selena Gomez, bem como sua ausente co -estrela Karla Sofia Gascon, que está concorrendo à atriz principal.

Mais tarde, Saldana venceu a atriz do elenco por sua interpretação de um advogado que ajuda um líder do pôster mexicano, interpretado por Gascon, fingindo sua morte e a transição de um homem para uma mulher.

Ela chamou o papel de “o desafio criativo de uma vida”.

“Emilia Pérez”, fora o primeiro favorito dos prêmios, mas sua campanha perdeu o vapor após a controvérsia em torno do Gascon, que pediu desculpas às publicações publicamente de mídia social que denegavam muçulmanos e outros grupos e disse que isso se calaria para ajudar o filme antes do Oscar.

Está pronto para o prêmio superior da noite, o melhor filme, junto com “concónimo”, o filme biográfico de Bob Dylan “para completar o desconhecido” e “The Brutalist”, uma história de três horas e meia sobre um imigrante húngaro arquiteto que tenta reconstruir sua vida nos Estados Unidos após a Guerra Mundial.

Nomeações lideradas por ‘Conclave’

Este último liderou as probabilidades das apostas antes da cerimônia, mas muitos agora consideram “Anora”, em uma dançarina exótica que se envolve com o filho de um oligarca russo, um forte candidato mais tarde e o diretor Sean Baker triunfou nos prêmios da Critics Choice, bem como com os prêmios para produtores e diretores do America Guild antes do Oscar no próximo mês.

“Conclave” liderou as indicações do BAFTA com 12 assentamentos. Ele ganhou um excelente filme britânico, o melhor roteiro adaptado e a melhor edição, enquanto “The Brutalist” coletou prêmios para a partitura e cinematografia originais.

Muitos especialistas consideram que a carreira do melhor diretor está entre Baker para “Anora”; Edward Berger, para “Concónimo”, que fez história nos prêmios de 2023 quando sua nova versão alemã de “All Soil in the Western Frente” ganhou sete prêmios; e Brady Corbet para “o brutalista”.

Sua estrela Adrien Brody é a favorita do ator vencedor depois de escolher prêmios em outro lugar.

“Foi miserável tentar fazer um filme por muitos anos, que desmoronou repetidamente foi devastador”, disse Corbet à Reuters no tapete vermelho. “Estou realmente empolgado com o fato de o filme existir … todas essas outras coisas são a cereja no topo do bolo”.

Para a atriz líder, os pioneiros são Demi Moore, que recebeu várias honras por seu desempenho no corpo de horror “The Substância”, e a britânica Marianne Jean-Baptiste por sua representação crítica de uma mulher que luta com a depressão em “Ventidades duras”.