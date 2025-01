Baglioni da Fazio, mas o violão esqueceu: é isso que sai, momentos de geada

Claudio Brigliedo 29 de janeiro de 2025

Carrambata foi, mas acabou muito mal. Claudio Baglioni gravata de Fabio Fazioconvidado de Que horas faz em Kanaal nove, lembrando os belos tempos antigos de Minha alma. Mas o tempo passa para todos e algo dá errado. Mais do que algo, na verdade. Começa com o schitarrata (esqueci) nas notas do clássicone EstradaE até o efeito de karaokê salva o cantor romano -o idiota do mais desagradável de críticas: muitas varas, muito falsas. Tanto que alguns fãs se combinam nas mídias sociais e perguntam: “Mas por que, cla?”. Há pessoas que imploram (“deixe -o parar!”) E que assumem que é um imitador.

No entanto, se Baglioni cair “, Fazio não é menos. Após o desempenho, Claudio se abraça e, enquanto isso, uma porta de outono se abre atrás deles. Fabio não vê, ele dá um passo e sopra! Para salvá -lo do desastre A posição desesperada de seu convidado e a intervenção provisória de um assistente de pesquisa. A direção emoldou uma pessoa sob o público na sala que se traduziu em “Slutty t *** a!”), Enquanto o condutor de Savonês vê, como dizer … um mínimo de … você sabe quando pensa que não Todo mundo quer isso para você ».





E Baglioni se disfarça como um coral: “Alguém que te atrai!”. Ele pensa raiva em vez disso Luciana LittizzettoQue depois de alguns minutos o provoca no incidente: “Um momento inesquecível, mostre -lhe … a có *** que esse homem tem”. “Mas foi um passo, havia apenas 10 centímetros”, tranquiliza Fazio. «Ok – o comediante de Turim respostas – caí na calçada. No entanto, isso é em todas as redes sociais. Você entrevistou alguém Você se tornou um deck pretoMas o que mais circula é você que está prestes a cair no buraco ». Para a alma da porta do outono.