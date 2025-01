Baía de Guantánamo liberta 11 homens iemenitas no último esforço de Joe Biden para fechar centro de detenção

O Pentágono anunciou nesta terça-feira (7 de janeiro) a transferência de 11 homens iemenitas da base naval dos EUA na Baía de Guantánamo, em Cuba, para Omã. Esta transferência faz parte dos esforços contínuos da administração Biden para reduzir o número de detidos em Guantánamo, com foco na libertação daqueles que estiveram detidos durante décadas sem acusação.

A libertação representa um marco importante no esforço final da administração Biden para fechar a Baía de Guantánamo, que tem sido um local de detenção controverso desde a sua criação em 2002. A libertação atual deixa apenas 15 detidos na instalação, o número mais baixo desde a sua criação. No seu auge, Guantánamo abrigou cerca de 800 detidos, muitos dos quais foram detidos sem julgamento após a “guerra ao terrorismo” dos Estados Unidos.

Os detidos libertados esta semana passaram mais de 20 anos em Guantánamo sem terem sido formalmente acusados ​​de qualquer crime. A sua libertação alinha-se com o objectivo mais amplo do governo dos EUA de reduzir a população do centro de detenção e fechá-lo, especialmente aqueles que não estavam ligados a acusações criminais directas.