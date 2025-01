“Balance a cabeça!”: O ex-primeiro-ministro canadense Jean Chrétiena ataca Donald Trump por afirmar que “o Canadá é o 51º estado dos Estados Unidos”

O ex-primeiro-ministro canadense Jean Chrétien deu um forte conselho ao presidente eleito dos EUA, Donald Trump, no sábado: “Balance a cabeça!” Sua declaração veio depois que Trump disse que o Canadá deveria se tornar o 51º estado dos Estados Unidos.

“O Canadá nunca concordaria em fazer parte dos Estados Unidos”, escreveu Chrétien num artigo publicado no jornal The Globe and Mail, comemorando o seu 91º aniversário.

Jean Chrétien, que foi primeiro-ministro do Canadá de 1993 a 2003, juntou-se a um coro de autoridades do vizinho do norte dos Estados Unidos que dizem que os comentários de Trump não são mais uma piada e podem prejudicar o aliado mais próximo dos EUA, informou a Associated Press.

Ele disse que os comentários de Trump equivaleram a “insultos totalmente inaceitáveis ​​e ameaças sem precedentes” à soberania canadense.

“Para Donald Trump, de um velho para outro, eles balançam a cabeça!” Chrétien foi citado como tendo dito. “O que faria você pensar que um dia os canadenses desistiriam do melhor país do mundo (e não se engane, é isso que somos) para se juntarem aos Estados Unidos?”

Trump lançou uma retórica expansionista não só contra o Canadá, mas também contra outros aliados dos EUA, argumentando que as fronteiras do poder americano deveriam estender-se ao território dinamarquês da Gronelândia e para sul, para incluir o Canal do Panamá.

E embora muitos líderes europeus tenham sido medidos na sua resposta, os canadianos não se contiveram.

“Se você acha que nos ameaçar e insultar vai nos conquistar, você realmente não sabe nada sobre nós”, escreveu Chrétien no artigo. “Podemos parecer calmos e educados, mas não se engane: temos coragem e resistência.”

Os Estados Unidos importam cerca de 60% do seu petróleo bruto do Canadá, que é também o principal destino de exportação dos 36 estados do país. Quase 2,7 mil milhões de dólares em bens e serviços atravessam a fronteira todos os dias.

Autoridades canadenses têm conversado com novos funcionários do governo Trump sobre o aumento da segurança nas fronteiras, em um esforço para evitar uma tarifa abrangente de 25% que Trump ameaçou impor a todos os produtos canadenses.

Quando Trump impôs tarifas mais elevadas durante o seu primeiro mandato, outros países responderam com as suas próprias tarifas retaliatórias. O Canadá anunciou milhares de milhões em novas tarifas em 2018 contra os Estados Unidos, numa resposta retaliatória aos novos impostos sobre o aço e o alumínio canadianos. (AP) SZM

