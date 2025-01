Balasaheb Thackeray: de cartunista a ‘Tigre’ de Maharashtra

Vestido com uma roupa cor de açafrão, com vários rudraksha malas em volta do pescoço e seus icônicos óculos de sol, Balasaheb Thackeray exalava uma inegável aura de poder. Quando se sentou na sua cadeira semelhante a um trono, ele incorporou a essência do “tigre”, um título que conquistou no cenário político de Maharashtra. Mas a viagem de Balasaheb não foi apenas uma questão de política. Primeiro ele foi um caricaturista. Um cartunista cujas caricaturas exalavam sarcasmo e audácia.

Balasaheb Thackeray, como cartunista do Free Press Journal na década de 1940, transformou sua caneta em uma espada e a empunhou com precisão incomparável. Desde o início humilde como cartunista até se tornar um dos líderes políticos mais influentes em Maharashtra, a jornada de Thackeray é uma história emocionante de ambição, carisma e controvérsia.

A GAVETA

Nascido em 23 de janeiro de 1926 em Pune, Bal Keshav Thackeray, carinhosamente chamado de Balasaheb, começou sua carreira como cartunista no The Free Press Journal em Mumbai. Sua inteligência aguçada e talento artístico logo fizeram dele um nome a ser reconhecido no mundo da sátira. Os desenhos animados de Thackeray não apenas divertiam; Provocaram reflexão, desafiaram a autoridade e reflectiram as realidades sócio-políticas da época.

Em 1960, ele lançou o Marmik, um semanário Marathi que usou como plataforma para expressar suas preocupações sobre o Marathi Manoos, a percebida marginalização dos maharashtrianos em seu próprio estado. Bal Thackeray afirmou mais tarde que “não era apenas um cartoon semanal, mas também a principal razão para o nascimento e crescimento do Sena”.

O apelo Marathi manoos de Bal Thackeray tocou as massas.

O FUNDADOR DO SHIV SENA

Em 19 de junho de 1966, Thackeray fundou o Shiv Sena, partido que visa defender os direitos dos “filhos da terra”. O slogan do Sena, “Marathi manoos primeiro”, ressoou na classe trabalhadora do estado e a retórica sem remorso de Balasaheb mobilizou uma geração de maharashtrianos que se sentiam alienados na sua própria terra.

Em seus comícios eletrizantes, ele misturou humor, sarcasmo e verdades contundentes. Thackeray declarou: “Não somos contra nenhuma religião ou comunidade. Mas não toleraremos ninguém que venha aqui e tente roubar pão de nossos manoos Marathi”.

Em 1989, Thackeray lançou o jornal Saamana do Sena.

Bal Thackeray discursando em um comício

CONTROVÉRSIAS

O regionalismo firme de Thackeray muitas vezes gerou polêmica, tornando sua carreira política tudo menos fácil. A postura agressiva do Shiv Sena contra os migrantes do sul da Índia na década de 1960 e, mais tarde, contra os indianos do norte na década de 1990, por vezes rendeu críticas ao partido como xenófobas. Os críticos acusaram Thackeray de dividir as comunidades, mas entre os seus apoiantes ele era visto como um protetor da identidade Marathi.

Durante os motins de Mumbai de 1992-93, que se seguiram à demolição de Babri Masjid, Thackeray testemunhou um dos momentos mais críticos para ele e para os membros do seu partido. O relatório da Comissão Srikrishna implicou membros do Shiv Sena no incitamento à violência. Thackeray, no entanto, permaneceu desafiador, afirmando: “Se o meu povo estava envolvido, estou orgulhoso deles. Eles estavam protegendo a sua religião.”

Esta postura sem remorso solidificou a sua imagem como um líder que manteve a sua ideologia, independentemente do custo.

Em 2008, Bal Thackeray publicou um editorial intitulado ‘Ek Bihari, Sau Bimari’ dizendo que os Biharis eram ‘um grupo indesejado’ em Maharashtra.

Bal Thackeray foi o fundador do Shiv Sena.

GRILO E PAQUISTÃO

Bal Thackeray era conhecido por se opor aos laços de críquete entre a Índia e o Paquistão. Ele pediu aos ativistas do partido que “não permitissem” partidas entre os dois países em qualquer lugar da Índia.

Num apelo de primeira página no porta-voz do partido Saamna, o líder de 86 anos também criticou o ministro do Interior, Sushilkumar Shinde, pela sua declaração de “esquecer o passado” e jogar críquete pelo Paquistão.

“Sr. Shinde, por que você está dando esse passo imaturo de jogar críquete pelo Paquistão? Como você pode dizer que devemos esquecer o passado? Como e por que devemos esquecer o passado?” Thackeray questionou.

Ele deu uma reação dura típica de Balasaheb ao comentário da lenda indiana do críquete Sachin Tendulkar de que Mumbai pertence a todos os indianos.

Thackeray o desprezou, dizendo: “Quando você marca quatro ou seis, as pessoas apreciam você, mas os ‘manoos Marathi’ não tolerarão uma violação de seus direitos que os prejudique. Por favor, não perca no campo da política, seja o que for pode ser.” o que você faz.” venceu no campo de críquete.

Bal Thackeray com seu charuto, uma das muitas coisas peculiares pelas quais ele era conhecido

‘GRANDE FAMÍLIA DE HITLER’

Thackeray gerou polêmica por seus elogios ao autocrata alemão Adolf Hitler. “Sou um grande admirador de Hitler e não tenho vergonha de dizer isso! Não estou dizendo que concordo com todos os métodos que ele usou, mas ele foi um organizador e palestrante maravilhoso, e sinto que ele e eu têm várias coisas em comum… “O que a Índia realmente precisa é de um ditador que governe com benevolência, mas com mão de ferro.”

“Não há nada de errado em os muçulmanos serem tratados da mesma forma que os judeus foram tratados na Alemanha nazista”. Em outra entrevista de 1992, Thackeray declarou: “Se você pegar o Mein Kampf e tirar a palavra ‘judeu’ e colocar a palavra ‘muçulmano’, é nisso que eu acredito.”

Porém, em 29 de janeiro de 2007, ele esclareceu sua posição em reportagem de imprensa. Ele disse: “Hitler fez coisas muito cruéis e feias. Mas ele era um artista, eu o amo (por isso). Ele tinha o poder de levar toda a nação e a máfia com ele.”

“Você tem que pensar na magia que ele tinha. Foi um milagre… O assassinato de judeus foi errado. Mas o bom de Hitler era que ele era um artista. Ele era um temerário. Ele tinha qualidades boas e más. Também pode haver boas e más qualidades.”

Bal Thackeray apoiou a ideologia Hindutva

‘COMIDA HINDU’

Thackeray era conhecido como ‘Hindu Hriday Samraat’ (‘Imperador dos Corações Hindus’) por seus seguidores.

“Eu sou um hindu, um hindu louco, louco”, disse Thackeray durante uma entrevista e isso sempre ficou evidente em seus discursos inflamados quando mirou no Paquistão e pediu um código civil uniforme, dois temas que ressoaram na agenda mais ampla do Hindutva. .

Gradualmente, o Shiv Sena, um partido regional, deu um passo em direção à proeminência nacional e abraçou o Hindutva após os tumultos de 1992-1993, que se alinhou com a ideologia do Partido Bharatiya Janata (BJP).

Thackeray afirmou que não era contra todos os muçulmanos, mas apenas aqueles que residem neste país mas não obedecem às leis do país, considerando-os traidores.

Balasaheb Thackeray juntou-se ao BJP para trazer Shiv Sena para a política nacional

Ele disse ao India Today: “(Os muçulmanos) estão se espalhando como um câncer e deveriam ser operados como um câncer. O país… deveria ser salvo dos muçulmanos e a polícia deveria apoiá-los (o hindu Maha Sangh) em sua luta .” assim como ele fez. A polícia de Punjab simpatizou com os Khalistanis.”

Em 2008, ele escreveu: “O terrorismo islâmico está crescendo e o terrorismo hindu é a única maneira de combatê-lo. Precisamos de esquadrões suicidas para proteger a Índia e os hindus.”

Ele também reiterou o desejo dos hindus de se unirem através das barreiras linguísticas para ver um Hindustão para os hindus e colocar o Islã de joelhos neste país.

O FABRICANTE DE REIS

Thackeray não foi apenas um entre muitos líderes políticos, mas foi um “fazedor de reis” com capacidade de influenciar facilmente. Ele nunca buscou o cargo mais alto e preferiu permanecer nos bastidores, mas seu apoio poderia fazer ou destruir suas carreiras políticas. Bal Thackeray nunca ocupou a cadeira de ministro-chefe, mas sempre foi um centro de poder em Maharashtra.

Bal Thackeray é conhecido como o fazedor de reis

Thackeray, que muitas vezes atuou como força decisiva na escolha de quem ascenderia ao poder, exerceu imensa influência sobre as alianças do Estado. Seja no alinhamento com partidos nacionais ou na criação de coligações estratégicas, as suas “bênçãos” foram vistas como um passo fundamental para qualquer pessoa que aspirasse a um cargo político em Maharashtra.

A sua mistura de carisma, visão e pragmatismo implacável garantiu que Balasaheb continuasse a ser uma figura chave na formação não só da política do estado, mas também da sua própria identidade.

SEPARAÇÃO DE SHIV SENA

Balasaheb Thackeray faleceu em 17 de novembro de 2012, deixando para trás um império político que parecia inquebrável. O seu filho, Uddhav Thackeray, assumiu as rédeas, mas a mudança ideológica do partido (do BJP para o Congresso e o PCN) provocou dissidência.

Bal Thackeray com seu filho Uddhav

Em 2022, o Shiv Sena de Balasaheb Thackeray experimentou uma divisão sem precedentes quando Eknath Shinde, um líder sênior, se separou de uma facção de MLAs, alegando descontentamento com a liderança de Uddhav. Ambas as facções alegaram ser as verdadeiras herdeiras do legado de Balasaheb, desencadeando uma batalha legal que durou meses com uma questão importante: quem é o verdadeiro Shiv Sena?

Embora a facção Eknath Shinde tenha conquistado os direitos de uso do nome original do partido e do símbolo de “arco e flecha”, a batalha pela identidade do partido continua. A facção de Uddhav enfatiza as raízes regionalistas de Balasaheb e o grupo de Shinde alinha-se com o BJP para projetar uma ideologia que prioriza o Hindutva.

O Shiv Sena bifurcou-se, mas o legado de Balasaheb Thackeray permanece intacto: ele foi mais do que um político; ele era um fenômeno. Seu carisma, língua afiada e fé inabalável em sua causa fizeram dele uma figura grandiosa. Embora os seus métodos e ideologia continuem a causar divisão, o seu impacto na paisagem política e cultural de Maharashtra é inegável.