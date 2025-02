BANCA IFIS: Crescimento do lucro claramente consolidado em 2024 com 162 milhões de euros

O Conselho do Banca IFIS, que está se reunindo hoje sob a presidência de Ernesto Fürstenberg Fassio, aprovou os resultados consolidados provisórios em relação ao 2024 ano. O Banco, cada vez mais, à digitalização e sustentabilidade. O lucro cumulativo alcançado no período de três anos foi de 463 milhões de euros, 12% maior que o plantador. O reembolso dos acionistas, através da nova política de dividendos, aprovada em 2023 e a distribuição de dividendos constantes, nos permite atingir uma taxa de pagamento em torno de 70%. Esses resultados foram obtidos mantendo intacta a propriedade permanente do banco, com um CET1 igual a 16,1%, cerca de 100 superiores à lente do plano de 15,1%. De acordo com nossa visão comercial, focada na sustentabilidade em todas as suas dimensões, fortalecemos nossos esforços com iniciativas distintas, como o Lab Kaleidos, de impacto social, de modo que fizemos cerca de 40 projetos com um alto impacto social em favor das pessoas no The Áreas nas áreas das áreas em que operamos “, diz Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente da BANCA IFIS.

“O lucro líquido de 2024, igual a 162 milhões de euros, tem sido mais alto em níveis do que os objetivos do plano, como o lucro dos dois exercícios anteriores: é um sinal claro da bondade e eficácia de nossa ação que se transforma. O alto O nível de lucratividade e a nova política de dividendos inspirados em nosso acionista de referência não apenas nos permitiram ser generosos com nossas partes interessadas, mas também para nos posicionar em um papel de liderança no complexo Banco Italiano Panorama. De lucro e volumes, também concluiu a aquisição da Revaléia da MedioBanca e ainda tem os níveis de capital capazes de ver mais oportunidades hoje. Será capaz de se beneficiar do caminho que será capaz de incentivar um crescimento adicional nos últimos três anos “, explica Frederik Geertman, CEO da Banca Ifis.

4 O nível da terra devido às taxas de juros mais altas – e o grupo permitiu o aumento dos custos da coleta para compensar. Em 2024, o banco foi nascido para novas soluções que foram projetadas para fortalecer a oferta comercial de apoiar empresas. Entre estes, existem novas parcerias com operadores internacionais primários, como a Yamaha Motors, na locação e aluguel de bicicletas elétricas para o setor de turismo.

A renda do setor de NPL de 2024 cresce em 0,6% em comparação com 2023, reflete as pequenas compras de portfólios da NPL. As recuperações em dinheiro nas carteiras adquiridas de 2024, incluindo 53 milhões de euros na Revaaa, foram 422 milhões A origem do aumento da inflação e das taxas de juros, mas é influenciada pelo momento mais longo das atividades judiciais.

Os custos médios da cobrança em 31 de dezembro de 2024 foram de 3,87%, aumentando em comparação com os custos médios de 2023 de 3,08%. A distribuição média, calculada como uma diferença entre os juros para clientes de tamanho médio e os custos da coleta média, foram um pouco a contração, de 2,38% de 2023 a 2,18% em 2024, com uma tendência que ela mesma no último trimestre do ano tenha especialmente Manifestado como resultado da redução das taxas de juros pelo Banco Central Europeu.

O portfólio de valores mobiliários a caminho do setor financeiro do proprietário, igual a cerca de 2,9 bilhões de euros, é ligeiramente menor que os 3,1 bilhões de euros em dezembro de 2023. A duração do portfólio é esticada em 2,3 anos em dezembro de 2023 em 3,8 anos, a partir de dezembro de 2024, que Sempre mantém a confirmação e o gerenciamento oportunista, um perfil de risco limitado. A qualidade dos relatórios do astetar, a relação NPE bruta e a relação NPE líquida, são 5,4% e 2,9%, respectivamente (5,7% e 3,2% a 30 de setembro de 2024), em comparação com a melhoria da luz com o trimestre anterior como resultado do aumento Nos créditos de Bonis, devido às influências sazonais da área de fatoração, enquanto os créditos brutos permaneceram consideravelmente estáveis ​​em termos de valor em comparação com 30 de setembro de 2024.

Os relatórios de ativos de qualidade em 31 de dezembro de 2024 certificariam 5,0% e 2,5%, respectivamente, excluindo as reclassificações resultantes da aplicação da legislação sobre a nova definição de padrão em créditos ao Sistema Nacional de Saúde (SSN), caracterizado por risco de crédito limitado e estimulação de pagamento longo. A cobertura média dos créditos deteriorados foi constantemente reforçada em 35% de 2022 para 48% de 31 de dezembro de 2024.

Os coeficientes patrimoniais confirmam a forte firmeza do grupo. Ambos os indicadores principais permanecem amplamente maiores que os níveis mínimos necessários, em que a proporção CET1 consolidada é igual a 16,10% (14,87% a 31 de dezembro de 2023) e o capital total consolidado de 18,11% (17,44% a 31 de dezembro de 2023), calculado pela tomada do The the the the the the Tomando o Atitude de 2024 NET do dividendo acumulado.

A posição de capital sólido torna a distribuição de um dividendo total de 111,5 milhões de euros por 2024 (2,12 euros por ação), superior a 40% em comparação com os objetivos do plano industrial, dos quais 63,1 milhões de euros (1, 20 euros por ação) espalhado por 20 de novembro de 2024 e 48,4 milhões de euros (0,92 euros por ação) que serão distribuídos em 21 de maio de 2025.

Banca Ifis e a dedicação à sustentabilidade

2024 A conclusão do plano de três anos ESG da BANCA IFIS viu que três áreas de intervenção importantes eram: social, governança e meio ambiente. Na frente social, o Lab Kaleidos, inspirado no Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, criou mais de 40 iniciativas para uma implantação total de 7 milhões de euros, crescendo em comparação com os 6 milhões que são inicialmente previstos no plano. Para quantificar o impacto social que foi gerado por esse planejamento, o BANCA IFIS, em colaboração com a Triadi – Spin – fora do Milan Polytechnic liderado pelo Prof. DR. Mario Calderini desenvolveu um modelo de medição de impacto que possibilita quantificar o retorno gerado por essas iniciativas na térmica térmica econômica térmica térmica. Aplicado a todos os projetos de Kaleidos já construídos, o modelo de medição de impacto enfatizou como um euro investido pela BANCA IFIS em iniciativas sociais geradas em média 5,1 euros de valor social gerado.

Uma das iniciativas mais relevantes realizadas no período é aquelas no campo da pesquisa científica médica, com o apoio da Fundação Pediátrica do Hospital Bambino Gesù no projeto de pesquisa com o objetivo de avaliar a segurança e a eficácia da terapia genética com CAR -T células Em pacientes jovens com recorrência ou refratário para os outros tratamentos disponíveis para tumores malignos do sistema nervoso central. Outra colaboração importante entre vários anos é que, com a Fundação Avançada de Pesquisa Biomédica de Pádua, através dos projetos “aceita um pesquisador” e o apoio de estudos no contexto de patologias neuromusculares e metabólicas. Também graças a Kaleidos, o BANCA IFIS interveio para apoiar projetos que visavam as categorias mais frágeis, como a entrega em favor da Fundação Banco Alimentare Onnus, possibilitando dividir o equivalente a dez milhões de refeições às pessoas em dificuldades.

No campo da administração, o banco formou um comitê de sustentabilidade, presidido por Ernesto Fürstenberg Fassio, que desempenha um papel no endereço de todas as iniciativas que o banco realiza no contexto da sustentabilidade. Essas iniciativas foram avaliadas positivamente pela Agência Internacional de Classificação da MSCI, que em 2024 elevou a classificação do IFIS Bank que a trouxe de A a AA e o banco posicionou os líderes do setor financeiro.

A inovação sustentável do modelo de negócios do BANCA IFIS também levou ao estabelecimento de iniciativas com um alto impacto positivo para o meio ambiente. Depois que ele ingressou no Primeiro Banco Challenger na Itália com a iniciativa promovida pela United Nettings Net Zero Banking Alliance (NZBA), com o objetivo de acelerar a transição sustentável do setor bancário internacional, o grupo tem suas metas de redução em 2030 transferidos para as emissões concluídas concluídas na carteira de crédito. Durante o plano, o Banca IFIS também desenvolveu vários novos produtos para acelerar a transição sustentável das empresas e nossa economia, como soluções para incentivar a mobilidade sustentável e a transição energética, feita em colaboração com parceiros internacionais primários.

A dedicação social do BANCA IFIS também foi feita por “Ifis Art”, o projeto desejado e concebido pelo presidente Ernesto Fürstenberg Fassio para a melhoria da arte, cultura, criatividade contemporânea e seus valores, também por iniciativas públicas-privadas. Símbolo da IFIS Art – que representa um dos exemplos mais importantes de coleta de negócios – é a coleção do Parque Internacional de Escultura de Villa Fürstenberg – aberto ao público de graça todos os domingos – com mais de trinta obras de alguns dos bons – bem -Expoentes conhecidos da arte contemporânea italiana e internacional. Também no campo da arte de Ifis, no período de três anos, o BANCA IFIS também aceitou a atração do Ministério do Patrimônio Cultural para o resgate e segurança do filho migrante, um dos poucos trabalhos do artista Banksy apresenta o terreno italiano . O projeto, que também prevê a restauração do edifício do século XV no qual o trabalho está localizado, será iniciado no início de 2025 e será concluído até 2026.

Como parte da estratégia de apoio das atividades de impacto cultural e social, o BANCA IFIS adquiriu os custos de participação em 2023, igual a 2,4%, como parte do aumento de capital do Instituto da Enciclopédia Italiana estabelecida, de Giovanni Treccani em 2024. Banca Ifis, Com uma participação minoritária, na capital da rua SRL, a empresa que cuida da administração do centro cultural do Treviso Arts District e que até o momento gerencia a maioria dos 21Gallery, o canteiro de obras, o restaurante Vite e o ONDESign Design Marca.