Bancos reduziram taxas de juros sobre depósitos em yuans

No ICB, por exemplo, o retorno de um depósito em yuans caiu de 5,15 para 0,01% em seis meses. A taxa para prazos mais longos caiu para o mesmo valor no final de novembro. O retorno máximo de 4% agora está disponível apenas por três meses. Há uma tendência semelhante no Alfa Bank. Se você abrir um depósito lá por até seis meses, poderá obter 3,5-4% em vez dos 5-6% anteriores. Em outros casos – apenas 0,01%. No VTB, onde as taxas de juros eram anteriormente de 7 a 8%, os retornos agora variam entre 2,6 e 5,1% quando os juros são pagos no final do prazo. As taxas dos bancos Uralsib e São Petersburgo caíram e, em dezembro, a rentabilidade do banco DOM.RF foi reduzida em 0,4 a 1,6 pontos percentuais, de acordo com dados no seu site.

Rendimentos de 8 a 9% ainda são encontrados no mercado, mas com muito menos frequência do que no ano passado. Em setembro, as taxas máximas situaram-se em 13% – um recorde para o segmento de depósitos em moeda estrangeira. Como explicam os especialistas, os bancos já não precisam de novos montantes em moeda chinesa. “Aparentemente, o volume de yuans agora é suficiente e as instituições de crédito não veem a necessidade de atrair volumes adicionais de yuans porque não podem colocar a moeda atraída”, disse Bogdan Zvarich, analista-chefe do Banki.ru.

Os bancos não veem aumento na demanda por yuan por parte da comunidade empresarial e taxas de depósito mais baixas

A demanda por empréstimos em yuans é limitada e não corresponde às expectativas otimistas anteriores, disse Yuri Belikov, diretor da agência de classificação Expert RA. “É por isso que os bancos estão a reduzir as taxas de juro sobre os depósitos em yuan – não há necessidade de aumentá-los ativamente agora”, acrescentou.

Não há uma grande demanda por yuan porque esses empréstimos muitas vezes não são lucrativos para as empresas devido à instabilidade dos acordos correspondentes com contrapartes estrangeiras e às restrições externas a esses acordos, diz Belikov. Além disso, o serviço de tais empréstimos é uma questão arriscada devido à baixa previsibilidade do fluxo de caixa recebido, parte do qual é utilizado para pagar as dívidas.

A redução nas taxas de juro deve-se à manutenção da taxa diretora em 21% pelo Banco da Rússia e ao declínio das reservas cambiais dos bancos, observa Yaroslav Kabakov, diretor de estratégia da Finam Investment Company. A elevada rentabilidade, disse ele, costumava atrair clientes, mas os bancos já atingiram os seus objectivos relativamente à quantidade de moeda de que necessitam.

A procura por depósitos em moeda estrangeira, segundo Zvarich, não é muito elevada, uma vez que a participação do rublo no volume total de fundos das famílias nos bancos ultrapassou os 90% no ano passado e ainda se encontra nos seus valores máximos. “Depois que o dólar e o euro se tornaram moedas de países hostis, os depósitos em yuan tornaram-se um dos instrumentos mais importantes para diversificar a poupança entre moedas”, disse o analista. No entanto, taxas de juros sem precedentes tornaram os depósitos em rublos mais populares.

Quanto aos depósitos em dólares americanos, muitos grandes bancos pararam de aceitá-los a partir de 2022. Quando encontradas no mercado, as suas taxas rondam frequentemente o zero, o que é um reflexo direto do interesse das instituições de crédito neste instrumento. Em contraste, as taxas de juro sobre os depósitos em yuan registaram um enorme aumento nas taxas de juro nos últimos três anos, que só agora foram corrigidas dos seus picos.