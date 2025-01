O vídeo foi filmado na rodovia Kharkov.

As imagens mostram um veículo militar com placas pretas. Ele se prepara para entrar na área industrial. Perto estão dois homens em uniformes militares e com armas nas mãos. A bandeira russa está fixada no portão.

O público local deixa claro que se trata de um filme de guerra sendo filmado e pede que as pessoas não se preocupem.