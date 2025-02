Bangalore News: Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, Audi … 30 carros de luxo apreendidos por não pagarem ₹ 3 milhões

Os registros foram confiscados, pois o proprietário não pôde pagar os impostos necessários para medir no estado, de acordo com um relatório da PTI.

Os funcionários do Departamento de Transportes de Bengaluru confiscaram 30 carros de luxo em 3 de fevereiro, incluindo modelos Audi, Austin Martin, BMW, Ferrari, Mercedes, Porsche e Range Rover, de acordo com o relatório.

A operação foi chefiada pelo vice -comissário de transporte C Mallikarjun, juntamente com uma equipe de 41 funcionários, incluindo oficiais de transporte regionais B Srinivas Prasad, Deepak, Srinivasappa e Ranjit, disse o Departamento de Transportes para a PTI.

“Esses carros estavam sendo conduzidos no estado sem pagar os impostos exigidos e um aviso foi emitido para recuperar aproximadamente ₹3 milhões de rúpias em impostos dos veículos apreendidos ”, disse um funcionário sênior do departamento da agência.

De acordo com um relatório da Índia hoje, o imposto rodoviário no estado sul de Karnataka está entre os mais altos da Índia. O governo do estado de Karnataka usa uma fórmula para determinar o imposto, que considera fatores como idade, custo, tipo de combustível, peso, capacidade de assento, finalidade de uso e capacidade cúbica do motor. Ele também analisa se o veículo é um carro usado ou foi comprado em outro estado indiano.

Portanto, o imposto para um veículo de quatro rodas pode estar entre 13 e 93 %, dependendo do custo e da idade do carro. Em particular, no entanto, os veículos elétricos são fortemente subsidiados, com um EV de quatro rodas que atrai um imposto de 4 %, de acordo com o relatório de hoje da Índia.