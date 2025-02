Bangalore receberá um trem direto que conecta o Aeroporto Internacional de Kempegowda? É isso que Ashwini Vaishnaw diz

Os sistemas ferroviários ferroviários, rodoviários e suburbanos do metrô são as opções atuais de conectividade para o povo de Bengaluru acessar o aeroporto, que fica fora da cidade.

“Além do Metro Rail, Road e K-Ride, também estamos trabalhando na criação de uma conexão ferroviária com o aeroporto”, disse Vaishnaw relatou a agência de notícias Pti .

De acordo com a reportagem, o Ministro da União do Ferrovia se concentrou na necessidade de expansão das redes metropolitanas e suburbanas de Bengaluru para a cidade que tem uma população de quase 1,5 milhão de pessoas.

O Ministro da União também abordou a principal questão da falta de pessoal tecnicamente qualificado, pedindo ao governo do estado que designasse um diretor -gerente de tempo completo do “quadro técnico ferroviário” e dizendo que, sem essa nomeação, o progresso do projeto Seria lento.

“A execução do projeto do governo do estado não atende às expectativas do público”, disse Vaishnaw, segundo o relatório.