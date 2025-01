Bangladesh Chalaming New Horror Plan com o Paquistão contra a Índia décadas após sua independência? – Verifique o relatório exclusivo | Notícias da Índia

Após a visita de vários oficiais militares paquistaneses de alto nível a Bangladesh, surgiu um novo plano terrorista que envolve os dois países. A razão por trás da visita não era conhecida antes, mas agora, Zee News aprendeu sobre o verdadeiro propósito por trás de sua visita.

De acordo com as informações exclusivas obtidas pela Zee News, os oficiais militares do Paquistão visitaram vários lugares em Bangladesh por quatro dias. Essas áreas incluem o Bazar de Cox, Ukhiya, Teknaf, Nakdarsur, Maulvi Bazar, Habiganj, Sherpur, Jamalpur e Dinajpur.

Durante sua visita, oficiais militares e de inteligência paquistaneses, juntamente com o tenente de Bangladesh, tenente -general Faizul, visitou essas regiões. Em particular, os representantes do ISI também visitaram a área de Rangpur em Bangladesh, localizada perto do pescoço estratégico da Índia ou do corredor Siliguri.

Por que as autoridades paquistanesas escolheram essas áreas específicas em Bangladesh? Que planos eles têm para o Bazar de Cox e Ukhiya? Zee News abordou essas perguntas e tentou encontrar as respostas no episódio de DNA de hoje.

Cerca de 34 anos atrás, o exército indiano e o xeque Mukti Bahini, de Mukti Bahini, liberados a leste do Paquistão do Paquistão, o que leva ao nascimento de Bangladesh independente. Agora, os representantes militares paquistaneses retornaram a Bangladesh, visitando regiões fundamentais durante a guerra de 1971, incluindo Maulvi Bazar e Ukhiya, que eram testemunhas -chave da rendição dos paquistaneses.

A visita do exército paquistanês a Maulvi Bazar e Ukhiya não deve refletir sobre seu passado humilhante, mas para promover seus planos de espalhar o terrorismo contra a Índia nessas áreas estrategicamente importantes. Essas regiões, por mais significativas que fossem durante a guerra de 1971, continuam a ter imenso valor militar hoje.

Durante a guerra de 1971, Mukti Bahini lançou grandes ofensivas em Maulvi Bazar, Ukhiya e Dinajpur contra o Exército Paquistanês. Essas áreas são cercadas por rios e canais estreitos, o que dificulta o lançamento do inimigo. Além disso, essas regiões abrigam florestas densas, fornecendo cobertura para grupos armados para se esconder e operar.

Zee News também aprendeu que o exército paquistanesa enviou 67 terroristas altamente treinados para essas áreas. Segundo relatos, esses terroristas estão treinando agentes harakat-ul-jihad-islami, bem como pinturas da ala estudantil Jamaat-e-Is-Islami Bangladesh, em táticas terroristas.

Com a proximidade dessas áreas com a fronteira indiana, suas densas florestas e rios e a presença de agentes terroristas treinados em paquistaneses, é evidente que o Paquistão está planejando operações terroristas contra a Índia da mesma terra que viu o nascimento da independência de Bangladesh em 1971.