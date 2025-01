Bangladesh convoca enviado indiano que expressa “preocupação” com cercas na fronteira | Notícias do mundo

Daca: O Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh expressou “profunda preocupação” com a recente cerca ao longo da fronteira Indo-Bangladesh e convocou o Alto Comissário indiano em Dhaka, Pranay Verma, para expressar suas objeções.

“O Embaixador do Secretário de Relações Exteriores de Bangladesh, Md. Jashim Uddin, expressou no domingo a profunda preocupação do Governo de Bangladesh ao Alto Comissário indiano Pranay Verma em seu escritório no Ministério das Relações Exteriores sobre as recentes atividades da Força de Segurança de Fronteira (BSF) da Índia ao longo fronteira Bangladesh-Índia”, disse o Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh em um comunicado.

Salientou que tais actividades, particularmente a “tentativa não autorizada” de construir cercas de arame farpado e acções operacionais relacionadas por parte da BSF, “causaram tensões e agitação ao longo da fronteira”. “Salientou que a construção de vedações de arame farpado sem a devida autorização prejudica o espírito de cooperação e de relações amistosas entre os dois países vizinhos. Espera que nas próximas conversações a nível da DG BGB-BSF o assunto possa ser discutido em profundidade”. ele acrescentou. declaração lida.

Referindo-se ao recente assassinato de um cidadão de Bangladesh em Sunamganj pela BSF, o Ministro das Relações Exteriores de Bangladesh também expressou “profunda preocupação e decepção” com o suposto assassinato de um cidadão de Bangladesh em Sunamganj. Ele também apelou a uma ação urgente por parte das autoridades indianas para impedir a recorrência de tais incidentes e exigiu investigações sobre todos estes assassinatos na fronteira.

Jashim Uddin disse que é “uma questão de grande preocupação que, apesar dos repetidos compromissos firmes das autoridades indianas de seguir uma estratégia não letal e acabar com os assassinatos, tais incidentes de assassinatos tenham continuado”. Ele pediu ao governo da Índia que aconselhasse todas as autoridades interessadas na Índia a absterem-se de qualquer ação provocativa que possa aumentar as tensões ao longo da fronteira comum, disse ele.

“Bangladesh acredita que tais questões devem ser resolvidas através de um diálogo construtivo, de acordo com os acordos bilaterais existentes e de uma forma que mantenha a paz e a tranquilidade ao longo da fronteira”, afirmou o comunicado.

Em resposta, o Alto Comissário Indiano enfatizou uma abordagem cooperativa para combater os crimes fronteiriços e enfrentar eficazmente os desafios do contrabando, da circulação de criminosos e do tráfico. Ele disse ainda que a Força de Segurança de Fronteira e a Guarda de Fronteira de Bangladesh mantiveram uma abordagem comunicativa e cooperativa para combater os crimes.

“Reuniu-se com o secretário de Relações Exteriores para discutir o compromisso da Índia em garantir uma fronteira livre de crime, enfrentando efetivamente os desafios do contrabando, movimento de criminosos e tráfico para chegar a um entendimento sobre cercas de fronteira para segurança”, disse o enviado Pranay Verma aos repórteres após se reunir com os Negócios Estrangeiros de Bangladesh. Secretário. “Nossas duas forças de guarda de fronteira, BSF e BGB, estão em comunicação e uma abordagem compreensiva e cooperativa será implementada para combater os crimes”, acrescentou Verma.