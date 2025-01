Bangladesh dá as boas-vindas às elites do ISI do Paquistão em Dhaka. Índia ‘Fique de olho’ | Notícias do mundo

NOVA DELHI: Uma nova relação parece estar a nascer na vizinhança da Índia, à medida que a infame agência de inteligência do Paquistão, ISI, enviou quatro agentes secretos de topo para o Bangladesh. O Ministério das Relações Exteriores reconheceu na sexta-feira o desenvolvimento e afirmou que a Índia está monitorando de perto os movimentos imediatamente, especialmente aqueles que afetam a sua segurança nacional. O Ministério garantiu que medidas “apropriadas” seriam tomadas se necessário.

O Diretor Geral de Análise do ISI, Major General Shahid Amir Afsar, juntamente com outros altos funcionários paquistaneses, está atualmente em visita a Bangladesh. Esta viagem segue de perto a recente paragem de uma delegação militar do Bangladesh em Rawalpindi, onde mantiveram discussões com os altos escalões do Exército, Força Aérea e Marinha do Paquistão.

O que Mea disse

“Estamos de olho em todas as atividades no país e na região, bem como em todas as atividades que afetam a segurança nacional, e o governo tomará as medidas apropriadas”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Randhir Jaiswal, respondendo a uma pergunta sobre o assunto.

Jaiswal destacou a intenção da Índia de uma abordagem diplomática em relação a Bangladesh. “Apoiamos um Bangladesh democrático, progressista e inclusivo. Queremos fortalecer os nossos laços para que o povo da Índia e do Bangladesh possa prosperar”, disse ele.

Respondendo às preocupações levantadas por Dhaka sobre a construção em curso da cerca fronteiriça da Índia, Jaiswal esclareceu que a iniciativa visa coibir actividades ilegais, como o tráfico de seres humanos e o contrabando de gado.

Além disso, observou que a construção segue as disposições dos acordos bilaterais existentes entre as duas nações.

Relações Índia-Bangladesh

Durante o mandato de Sheikh Hasina como primeira-ministra, o ISI do Paquistão enfrentou uma repressão significativa em Bangladesh. As operações secretas da agência, a interferência política e o apoio a grupos extremistas foram efectivamente interrompidos. O governo de Hasina tomou medidas decisivas, processando várias pessoas acusadas de colaborar com o ISI, inclusive durante a Guerra de Bangladesh em 1971.

As relações sofreram uma queda acentuada depois que o governo interino liderado por Muhammad Yunus lutou para conter os ataques às minorias, especialmente os hindus, em Bangladesh. No entanto, as preocupações aumentam à medida que a administração interina liderada por Muhammad Yunus parece estar a encorajar laços militares mais estreitos com o Paquistão. Esta mudança percebida na política levantou questões sobre o possível ressurgimento da influência do ISI na região.