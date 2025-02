Bangladesh Meher Afroz Shaon Ator preso por acusação de sedion: quem é ela?

O ator de Bangladesh, Meher Afroz Shaon, foi preso em 6 de fevereiro e foi preso por se questionar pelo detetive da polícia metropolitana de Dhaka (DMP – dB) por supostamente “conspirar contra o estado”, ou seja, um tribo.

“Ela foi presa de Dhanmondi na noite de quinta -feira”, disse o comissário de polícia adicional (DB) Rezaul Karim Mallik ao jornal, acrescentando que Shaon “estava envolvido em uma conspiração contra o estado”.

O comissário anexo de mídia e relações públicas do DMP, Muhammad Talebur Rahman, disse ao jornal que Shaon foi preso por “interrogatórios sobre as acusações”.

Quem é Meher Afroz Shaon? Shaon é filha do ex -membro do Conselho Consultivo da Liga Awami do distrito de Jamalpur, Mohammed Ali e Tahura Ali, um vice da Liga Awami de um assento reservado em 1996.

Ali tocou na sede do Jamalpur-5 (Sadar) nas últimas eleições, mas não participou depois de não conseguir garantir a nomeação do partido.

Em outro relatório de Dhaka Tribune, ele disse que a prisão de Shaon levou as instalações “por volta das 18h30 em 6 de fevereiro.

O grupo organizou uma procissão em Narundi Bazar, que passava por várias estradas antes de ir para a casa de Ali, onde os atacantes jogaram tijolos e pedras antes de queimá -lo, disseram as fontes ao jornal.

Governo interino de Bangladesh preocupado com vandalismo, incidentes provisórios de incêndio Enquanto isso, o governo interino de Bangladesh, liderado pelo professor do Prêmio Nobel Muhammad Yunus, expressou preocupação com as “tentativas e incêndio de vandalismo causados” em todo o país, informou a PTI.

A declaração referida no pai do primeiro -ministro Sheikh Hasina e o pai fundador do país, o xeque Mujibur Rahman, a residência de Dhanmondi foi demolida por uma multidão em 5 de agosto de 2024.

A ala de imprensa do principal consultor Yunus emitiu a última declaração em 6 de fevereiro, dizendo: “O governo interino observa com uma profunda preocupação de que algumas pessoas e quartos estejam tentando vandalizar e incendiar diferentes instituições e estabelecimentos em todo o país”.

“O governo evitará tais atividades com uma mão forte. O governo interino está pronto para proteger a vida e a propriedade dos cidadãos”, disse ele e prometeu ações punitivas graves contra pessoas e salas preocupadas com as agências de aplicação da lei.