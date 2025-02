Bangladesh reage aos comentários da Índia sobre a demolição da residência do pai do ex -primeiro -ministro Sheikh Hasina | Notícias da Índia

Dhaka: Afirmando que a demolição da residência do fundador de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, é a questão interna do país, o governo interino disse no domingo que os comentários da Índia sobre o incidente foram “inesperados e inesperados”.

Milhares de manifestantes na quarta -feira capturaram a última residência de Dhanmondi em Rahman em Dhaka. Rahman liderou o movimento de autonomia do país e a luta de independência desta residência, que mais tarde se tornou um monumento comemorativo. Essa residência histórica foi onde Rahman proclamou a independência de Bangladesh do Paquistão em 1971.

A Índia expressou angústia pela destruição da residência histórica na quinta -feira e disse que o “ato do vandalismo” deve ser fortemente condenado.

“É infeliz que a residência histórica do Sheikh Mujibur Rahman, um símbolo da resistência heróica do povo de Bangladesh contra as forças de ocupação e opressão, tenha sido destruído em 5 de fevereiro. Todos os que valorizam a luta pela liberdade que promovem a identidade e a identidade de Bangla .

Ao reagir aos comentários da Índia, o Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh disse no domingo que o incidente em Dhanmondi 32 refere -se aos assuntos internos do país, informou a agência de notícias estadual BSS. “Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da Índia sobre esse assunto, emitida em 6 de fevereiro de 2025, chamou a atenção do governo interino. Tais comentários do Ministério das Relações Exteriores da Índia nos assuntos internos de Bangladesh são inesperados e inesperados inesperados , “O porta -voz do Ministério das Relações Exteriores Mohammad Rafiqul Alam foi convocado pelo BSS.

“Bangladesh não comenta oficialmente as questões internas de qualquer estado e aguarda o mesmo nível de comportamento de outras pessoas”, disse ele. O governo interino liderado pelo principal conselheiro Muhammad Yunus culpou o discurso “provocativo” deposto do primeiro -ministro do Sheikh Hasina por gerar “violência inacessível e inesperada” em Bangladesh.

Em um comunicado na quinta -feira, o escritório do consultor principal disse que a demolição da residência de Rahman era “involuntária e inesperada”, mas acrescentou que o vandalismo era o “surto da raiva pública criada devido às declarações provocativas de Hasina” contra o julho da Índia revolta.

“O governo espera que a Índia não permita que seu território seja usado para desestabilizar fins em Bangladesh e não permite que o xeique fale. O governo interino não deseja que esses incidentes ocorram novamente no futuro”, disse ele.

Alam disse que expulsou a primeira -ministra Hasina, enquanto fica na Índia, faz declarações políticas de tempos em tempos, que não estão sendo bem recebidas pelo povo de Bangladesh. Ele disse que o governo interino já esclareceu sua posição sobre a situação que surgiu em Dhanmondi 32 em 5 de fevereiro.

A violência explodiu em Bangladesh desde a noite de quarta -feira passada, em uma direção on -line de Hasina, com mobs apontando para seus seguidores, destruindo suas casas e empresas em todo o país. Alguns mídias anularam cerca de 70 ataques em pelo menos 35 distritos em todo o país desde quarta -feira. Hasina, 77 anos, mora na Índia desde 5 de agosto do ano passado, quando fugiu de Bangladesh depois de um protesto maciço liderado por estudantes que derrubaram o regime de 16 anos da Liga Awami.