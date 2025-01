Banhos da Epifania: onde é cancelado, Jordânia para todas as condições climáticas e como fortalecer o gelo

Buraco no gelo é proibido

Em Ulyanovsk, o banho da Epifania em reservatórios abertos é proibido. A decisão foi tomada durante reunião do comitê de emergência da cidade. Motivo: clima anormalmente quente e, como resultado, gelo muito fino e frágil.

Os próprios habitantes da cidade sentem o perigo. Um correspondente do RG, passando pela ponte sobre o Volga, viu apenas alguns dos fãs mais desesperados da pesca de inverno no gelo. Normalmente o gelo do Volga neste lugar está literalmente repleto de pescadores. Portanto, este ano não haverá buracos no gelo nos dois principais rios de Ulyanovsk – o Volga e o Sviyaga.

Em Sviyag, a espessura do gelo homogêneo é de apenas um centímetro. E o solto tem 12 centímetros, 6 centímetros mais fino que no ano passado. E no Volga – 19 centímetros, 12 centímetros a menos. Numerosas ravinas também são observadas; a estrutura do gelo é heterogênea e porosa.

“Também usaremos um drone para controlar a situação e impedir que as pessoas nadem em locais proibidos”, disse Andrei Tambovsky, chefe do Departamento de Proteção Civil de Ulyanovsk, que nos contou sobre a situação nos rios.

Os residentes de Ulyanovsk só podem nadar em fontes fechadas durante a Epifania. Eles foram instalados em três igrejas da cidade. Eles serão acessíveis por transporte público.

Também não haverá fontes batismais tradicionais em Orenburg. E pela mesma razão: gelo não confiável nos Urais, Sakmara e lagos próximos. “Por razões objetivas, é impossível organizar uma abordagem segura à água este ano”, explica o prefeito de Orenburg, Sergei Salmin. E ele apelou a todos os residentes ortodoxos de Orenburg com um pedido para não nadarem em locais não equipados. E participe de serviços festivos nas igrejas de Orenburg.

Não há reuniões depois das 15h

Este ano nos Urais preparam-se com especial cuidado para os banhos da Epifania. Devido ao calor anormal, janeiro foi renomeado, de brincadeira, como “primavera” na região de Sverdlovsk.

O caminho para a fonte da Epifania em gelo frágil é definitivamente perigoso – alertam não apenas as equipes de resgate, mas também os padres. No entanto, em nenhuma região dos Urais ainda não foi introduzida uma proibição total do mergulho de férias num buraco no gelo. Para não privar os compatriotas das tradições da Epifania, as autoridades preferem uma abordagem individual e direcionada aos corpos d’água e excluem claramente apenas os mais perigosos.

Por exemplo, em Tyumen, apenas dois locais estão preparados para os banhos da Epifania: um no Lago Lipovoy da cidade e no Rio Ture, não muito longe do Mosteiro da Santíssima Trindade.

Em Yekaterinburg: sete, quase metade do número de há um ano. É verdade que as autoridades avisaram antecipadamente que a decisão final sobre a abertura destas fontes seria tomada na véspera do feriado ortodoxo. Funcionários do Ministério de Situações de Emergência verificarão a espessura do gelo na manhã do dia 18 de janeiro e só depois de se certificarem de sua resistência darão luz verde às pessoas para se aproximarem da Jordânia. Também foram elaboradas regras de segurança adicionais: as pessoas são admitidas no local de mergulho em grupos de no máximo 15 pessoas. E não se espera uma multidão grande e alegre.

Concreto Jordão

Em Yekaterinburg não há dúvida sobre a única piscina – no distrito Academicheskiy.

Nove anos atrás, durante o desenvolvimento ativo da área e a construção de um templo nas margens do pequeno rio Patrushikha, um rio Jordão artificial de concreto para todos os climas foi colocado aqui. E desde então não surgiu a questão de onde mergulhar de cabeça na festa da Epifania em uma área lotada.

Para encher a planta com absinto de poço terrestre, são introduzidos em diversos tanques 24 mil litros da mais pura água artesiana. Cobrem-no com uma tenda contra o vento, montam camarins e tendas para tomar chá.

Os clientes e a sociedade gestora investem no feriado nacional. Nesta Epifania há muitas pessoas que querem aderir à tradição ortodoxa.

Mais dos campeões

Na base das “morsas” de Tyumen – “Lago dos Campeões” – eles planejam mergulhar em qualquer situação. Os siberianos encontraram uma solução popular para eliminar a “fome do gelo”.

Haverá três buracos no gelo, um rio Jordão e uma igreja de gelo com um sino e um ícone congelado. “A espessura do gelo no lago é agora de 40 centímetros – isso é suficiente para a segurança”, explica Tatyana Redkina, representante do centro de superfície e natação de inverno AquaISport-Tyumen. “Mas se derreter um pouco, nós mesmos congelaremos a espessura.”

A propósito, esta tecnologia é simples: primeiro você precisa remover a neve caída do gelo, pois isso evitará que o gelo congele adequadamente. E então camadas de gelo são cortadas de outras partes do lago e enterradas sob a camada principal. Depois de algum tempo, ambas as camadas endurecem e congelam juntas. Em geral, a água nas “áreas campeãs” é inicialmente fria, mais 0,5-1,5 graus. Aparentemente graças a fontes subterrâneas de gelo. Portanto, a cobertura de gelo aqui é mais forte do que no mesmo rio Tura.

Em vez de cinco e um

O inverno atual na Rússia Central não se parece em nada com o inverno russo tradicional: há pouca neve, a temperatura é alta. Em meados de janeiro ainda não havia frio de verdade. Muito provavelmente, a geada da Epifania não chegará.

Na região de Tula, primeiro decidiram usar fontes fechadas. E em águas abertas existem locais equipados para acesso seguro à água a partir da costa.

Em Yaroslavl, eles planejam criar uma, em vez das tradicionais cinco fontes, nas lagoas de Pedro e Paulo. Haverá também uma fonte em Tver. Ele estará localizado no aterro Afanasy Nikitin, em frente ao edifício central da Universidade Técnica Estadual de Tver.

Em Kaluga, muito provavelmente, haverá dois locais para banho na Epifania: nos lagos de sulfeto de hidrogênio na floresta e na nascente perto da vila de Kolyupanovo. No total, planejavam equipar 32 fontes na região e cortar cinco Jordans. No entanto, devido ao clima, estes últimos estão em questão.

A palavra-chave é ‘ainda’

Na região de Kostroma, apenas os lagos Chukhloma e Galich são atualmente considerados totalmente seguros. Em outros corpos d’água, o gelo não consegue suportar o peso de uma pessoa.

A decisão final sobre a realização ou não do Banho da Epifania será tomada na véspera dos feriados. Mas já se sabe que na maioria das cidades e bairros da região certamente não haverá locais abertos para banho. As autoridades, de acordo com o Metropolita Ferapont de Kostroma e Nerekhta, recomendam equipar fontes fechadas para abluções no território das igrejas.

Em Vladimir, eles estão planejando equipar dois locais de natação: no Lago Upper Semyazinsky e no Lago Glubokoye no Parque Cultural e Recreativo Zagorodny. A palavra-chave é “ainda”. A situação pode mudar. Tudo vai depender do estado do gelo. A espessura segura para tomar banho na Epifania aqui é de 20 centímetros.

As autoridades regionais também procuram opções alternativas para os adeptos dos banhos da Epifania. Por exemplo, em Yaroslavl, na aldeia de Norskoye, próximo à Igreja da Trindade, serão instalados tanques com água benta. Todos podem lavar o rosto lá.

Leia os conselhos dados por padres e médicos na próxima edição da Rossiyskaya Gazeta.