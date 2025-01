Banido ‘manjha chinês’ mata motociclista de Haridwar depois que ele se enrosca em seu pescoço

Segundo relatos da polícia, Ashok Kumar voltava para casa depois de um longo dia de trabalho quando entrou em contato com o fio afiado de uma pipa, também chamada de ‘manjha chinesa’, que havia ficado pendurada do outro lado da estrada.

A polícia local registou um caso contra pessoas não identificadas ao abrigo da secção 108 do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), que se refere a homicídio culposo que não equivale a homicídio. Esta classificação reflete a gravidade do incidente e destaca as consequências potenciais do uso de materiais perigosos para empinar pipas.