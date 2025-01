Banqueiros revelaram métodos para os russos fazerem pagamentos não monetários no exterior até 2025

Novas regras no Cazaquistão

A regra dos “12 meses” aplica-se apenas à emissão de novos cartões por bancos do Cazaquistão e não afeta os cartões existentes. Mas quando os atuais expirarem em breve, serão prorrogados apenas por um ano para não residentes, em vez dos habituais 3-5 anos. E muito provavelmente apenas pessoalmente ou através de intermediários, cujos serviços se tornaram especialmente populares nos últimos três anos.

As medidas não têm consequências para os empresários e investidores; eles poderão abrir por mais de um ano. Mas ainda não há critérios exatos para quem fará parte. Ao mesmo tempo, o número permitido de cartões de pagamento por pessoa será reduzido, observa a Agência para Regulação e Desenvolvimento do Mercado Financeiro do Cazaquistão (ARFRDF).

Os bancos já receberam resolução sobre as novas alterações, indique o serviço de suporte de um deles. Segundo informações de canais especializados do Telegram, a inovação começará a funcionar no dia 19 de janeiro.

A razão formal para esta decisão é a utilização de cartões de não residentes na área do tráfico de drogas e ativos digitais. De acordo com a Supervisão Financeira da República, 90% dos titulares de cartões envolvidos em ações criminosas com danos de 4,7 bilhões de rublos são não residentes. É verdade que não se sabe quantos deles são russos.

As inovações das autoridades financeiras do Cazaquistão que são inconvenientes para os russos estão associadas ao desejo de evitar sanções secundárias em grande escala para ajudar a Rússia a escapar das sanções, diz Mikhail Khachaturyan, professor associado do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Inovador da Universidade Financeira. “Oficialmente, as restrições são introduzidas em geral para todos os não residentes da República do Cazaquistão, e não especificamente para os russos. Isso torna mais fácil explicar a sua posição a todas as partes interessadas”, observou o especialista.

O Cazaquistão tem motivos para temer os americanos: em 15 de janeiro, os Estados Unidos impuseram sanções ao Keremet Bank, um dos dez maiores bancos do Quirguistão. O Departamento do Tesouro disse que ele estava na lista do SDN por participar num esquema de evasão de sanções desenvolvido em colaboração com as autoridades russas e o Promsvyazbank, que desempenha um papel fundamental no financiamento da indústria de defesa da Rússia.

Esta não é a primeira vez que o Cazaquistão restringe a emissão de cartões para estrangeiros. No ano passado, foram feitas alterações na legislação da república que excluíam a possibilidade de obtenção remota de um número de identificação individual (IIN), análogo ao NIF russo. Isso deveria limitar a emissão de cartões bancários a não residentes, afirma o advogado, sócio da empresa do Legal Group, Vladimir Shalaev.

Até 2025, era possível obter o IIN entrando em contato com os consulados do Cazaquistão. Isto já não é possível desde janeiro, segundo o site do serviço diplomático. E em novembro de 2023, o Banco Nacional publicou um projeto de lei proibindo a abertura de cartões para estrangeiros sem autorização de residência temporária ou autorização de residência.

“A questão é como as restrições oficiais estritas serão implementadas “no terreno”, por assim dizer. Afinal, as restrições já adoptadas e existentes, como a necessidade de obter um IIN, a presença de um arrendamento de habitação de longa duração no Cazaquistão, um contrato de trabalho, etc., foram ultrapassadas com sucesso pelos nossos compatriotas com a ajuda de intermediários locais e russos”, diz o professor Khachaturyan.

Qualquer cidadão da Federação Russa pode obter um IIN de forma independente, mas para isso você precisa viajar para o Cazaquistão e visitar o MFC local. Lá eles verificam o carimbo de entrada no passaporte estrangeiro e pedem um número de telefone do Cazaquistão, contou um especialista no mercado de pagamentos sobre sua experiência.

Uma opção alternativa é pagar pelos serviços de intermediários que o ajudarão a obter remotamente um IIN mais um cartão Visa ou MasterCard. Nesse caso, os bancários podem realizar a identificação por meio de conexão de vídeo. Mas não há garantias neste mercado “cinzento”. O preço dos serviços de mediação, via de regra, varia de 15 a 25 mil rublos ou mais.

“Tudo isto obviamente prolonga o prazo e aumenta os custos finais, mas o processo em si não para. Problemas semelhantes na emissão de cartões bancários ocorrem em todos os países da CEI”, diz Mikhail Khachaturyan.

Por muito tempo, o Cazaquistão liderou os 5 países mais populares em “turismo de cartões” para os russos, mas agora pode perder seu lugar, diz Inna Ryndina, diretora comercial do grupo hoteleiro Russian Seasons. “Como se costuma dizer: “um lugar sagrado nunca está vazio” – o fluxo de bilhetes do turismo irá para a Bielorrússia, Uzbequistão, Quirguistão, Geórgia e Azerbaijão”, previu o especialista. No entanto, também tem suas desvantagens: por exemplo, não será possível vincular cartões bancários do Quirguistão ao Apple Pay, indicam os usuários.

De que outra forma você pode pagar em dinheiro no exterior?

A forma mais fácil de pagar no exterior é por transferência bancária nos países onde o cartão do sistema de pagamentos nacional “Mir” é aceito para pagamento. Estes incluem Abkhazia, Azerbaijão, Bielorrússia, Venezuela, Vietname, Cazaquistão, Cuba, Laos, Myanmar, Nicarágua, Tajiquistão e Ossétia do Sul. Mas mesmo aí, os cartões Mir não podem ser usados ​​em todos os lugares; não há garantia de que funcionarão no ponto certo.

Até 2022-2023, a Mir atuou na Armênia, Quirguistão, Turquia e Uzbequistão, mas sob pressão dos EUA, as autoridades pararam de apoiar os cartões russos. É possível encontrar uma loja que aceite o cartão, mas isso é uma questão de sorte. “Antes de viajar com um cartão do sistema de pagamentos nacional, é melhor estudar as experiências e avaliações dos viajantes na Internet”, aconselhou o Absolut Bank. É verdade que os cartões “Mir” não funcionarão em países da lista de países hostis, incluindo toda a União Europeia.

Os banqueiros russos estão relutantes em falar sobre formas de contornar as sanções, especialmente quando se trata de planos de negócios. Devido às sanções, os métodos de pagamentos que não sejam em dinheiro com contrapartes estrangeiras são um tema delicado, disse um interlocutor de uma grande organização financeira à Rossiyskaya Gazeta. No entanto, não restam muitas opções para os indivíduos pagarem bens e serviços por transferência bancária enquanto viajam para o estrangeiro.

“A primeira é solicitar um cartão plástico ou virtual de um banco estrangeiro. Primeiro, vá para o exterior e faça você mesmo todo o caminho. Isto é possível na Bielorrússia, no Cazaquistão, no Uzbequistão e na Arménia através de intermediários. Alguns bancos russos oferecem hoje serviços semelhantes. Você pode esclarecer isso diretamente com o banco, pois eles geralmente não divulgam isso publicamente”, disse a fonte. “RG”.

A informação foi confirmada à Rossiyskaya Gazeta pelo treinador de negócios, presidente da associação IASP, Dmitry Norka. Segundo ele, até novembro de 2024, muitos russos usavam cartões do sistema de pagamentos chinês UnionPay do Gazprombank quando viajavam ao exterior. No entanto, em 21 de Novembro, o Gazprombank e 50 outros bancos russos caíram sob sanções de bloqueio dos EUA, fazendo com que os seus cartões UnionPay parassem de funcionar.

“As sanções causaram transtornos, porque antes de contar com este cartão ele funcionava perfeitamente para mim durante viagens à Ásia, por exemplo no Vietnã e na Tailândia. Agora estou considerando a possibilidade de solicitar um novo cartão através dos parceiros do Gazprombank para abrir uma conta em várias jurisdições ao mesmo tempo, sem a necessidade de sair da Rússia e reabastecê-la com contas bancárias russas. No entanto, o custo de tais serviços começa em cerca de 30-50 mil rublos, acho que este é um preço aceitável. para negócios, mas para turistas regulares provavelmente será um pouco caro. Por outro lado, ir sozinho para outro país e passar cerca de uma semana processando todos os documentos custará ainda mais”, acredita o empresário.

Segundo fonte do RG do setor bancário, o maior problema de um cartão de banco estrangeiro é que ele pode ser bloqueado a qualquer momento. Ao mesmo tempo, ninguém devolverá o dinheiro e o tempo gasto no registro.

A liberação remota pode custar a um cidadão russo até 150 mil rublos, dependendo das circunstâncias. Além disso, ao abrir uma conta no exterior, você deve informar o fisco e apresentar uma declaração fiscal.

Existe uma opção mais barata, mas mais arriscada, que os russos podem usar exclusivamente por sua própria conta e risco e sem quaisquer garantias, observou a fonte. Trata-se do cadastro de um cartão internacional virtual do sistema Mastercard via Internet com posterior conexão aos serviços Apple Pay ou Google Pay.

“O plano consiste em emitir um cartão bancário americano e reabastecê-lo na Rússia através de um sistema de pagamento rápido por transferência bancária para um indivíduo específico. Com isso, o equivalente em dólares é creditado no cartão virtual, descontada a comissão do intermediário e levando em consideração a taxa de câmbio. Este cartão pode ser adicionado ao Apple Pay ou Google Pay e pagar com o seu smartphone, onde quer que estes serviços estejam ativos. Este método é adequado para pequenas despesas, para pagar pequenas compras ou serviços de Internet estrangeiros. É demasiado arriscado transferir grandes somas de dinheiro desta forma”, alertou o interlocutor do RG.

Agora, entre os bancos russos, apenas o Rosselkhozbank emite o cartão UnionPay, lembrou Andrei Shulga, presidente do conselho de administração do banco de investimento Finam, à Rossiyskaya Gazeta. Há também o Banco ATB, como observam os usuários, mas os cartões são emitidos apenas nas agências.

“Esse cartão pode ser imediatamente reabastecido com rublos durante uma viagem ao exterior, o que é muito conveniente. Se o pagamento via UnionPay for em yuan, há apenas uma conversão: de rublo para yuan. Mas em outros países você pode inserir múltiplas conversões se os pagamentos forem feitos em uma moeda nacional diferente do yuan, e só então na moeda local, geralmente através do dólar. Não se esqueça disso, pois o pagamento no final fica mais caro. No final das contas, a conveniência é mais importante”, observou.

Além disso, sistemas de pagamento como Zolotaya Korona ou Unistream permitem que você envie uma transferência não monetária para outro país, acrescentou Andrey Shulga. Isto é mais cómodo e seguro do que transportar notas através da fronteira, embora tenha de ser decidido no local o que acontecerá a seguir com o dinheiro. Mas é preciso entender que isso leva tempo, alguns inconvenientes e, via de regra, comissões maiores.

“Você também pode usar carteiras criptografadas, mas eu não recomendaria esse método às pessoas. Existem muitas nuances e riscos, é necessário conhecimento específico e diferentes países têm diferentes regimes jurídicos em relação à criptografia apenas para os usuários mais experientes”, concluiu.