BAQUETE DEVA COLEÇÃO DIA 5: O filme protagonista de Shahid Kapoor vê cair em lucros, cunhando esse valor

Coleção de bilheteria Deva Dia 5: No quinto dia de lançamento, Deva venceu quase ₹1,26 milhão de rúpias, totalizando ₹21,90 milhões de rúpias na Índia líquidas para todos os idiomas, de acordo com o sagrado do rastreador da indústria. O protagonista de Shahid Kapoor venceu ₹5,5 milhões de rúpias no dia da abertura e um total líquido ₹19,49 milhões de rúpias durante o fim de semana.

Na segunda -feira, 3 de fevereiro, o filme testemunhou uma queda maciça de até 64,83 % em sua coleção.

No quarto dia de lançamento, o protagonista de Bollywood de Shahid Kapoor só poderia ganhar sozinho ₹2,55 milhões de rúpias na bilheteria nacional.

De acordo com o rastreador da indústria cinematográfica de senões, o filme acumulou ₹21,70 milhões de rúpias em quatro dias.

O filme é dirigido por Rosshan Andrews e produzido por Siddharth Roy Kapur com os filmes de Roy Kapur. Deva estrela Shahid Kapoor, Pooja Hegde e Pavail Gulati em papéis -chave.

Enquanto conversava com a mídia antes do lançamento do filme, Shahid Kapoor comparou Deva com seu bem -sucedido filme Kabir Singh. Ele disse: “Ele é um caráter agressivo, mas Deva é muito desprovido; Não há Kabir Singh nele. Deva não é como nenhum outro personagem … até Kabir Singh, as pessoas perguntaram se é como Tommy Singh em Udta Punjab “.

O filme foi aberto a críticas mistas, enquanto o desempenho de Shahid foi elogiado. Deva é uma adaptação do filme Malayalam Mumbai 2013, estrelado por Prithviraj Sukumran. No entanto, diferentemente do filme original, o clímax de Deva foi modificado para dar uma nova guinada.

Sobre o filme Deva A narrativa do filme gira em torno de um policial em todo o mundo para um policial brilhante e rebelde. O policial desvenda camadas de engano e traição durante uma investigação de um caso de alto perfil. Shahid Kapoor desempenha o papel de um bravo policial. Pooja Hegde retrata o papel de Diya Sathaye, um jornalista, e Pavail Gulati desempenha o papel de ACP Rohan d’Ilva.

