Barack Obama e Jennifer Aniston foram vistos jantando no meio de rumores de citações, a estrela de amigos esclarece coisas | Olhar

Em meio aos rumores que circulam nas redes sociais sobre uma possível separação pelo ex -presidente dos EUA, Barack Obama e sua esposa, Michelle Obama, também foram especuladas sobre um suposto romance entre Barack e a estrela de amigos, Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston se aproximou do boato em outubro no Jimmy Kimmel Live! A estrela de amigos demitiu um boato sensacionalista depois que Kimmel mostrou uma cópia de Em contato Revista com um artigo de capa intitulado “A Verdade sobre Jen e Barack”. Quando Kimmel perguntou se havia algo verdadeiro nas fofocas, Aniston respondeu rapidamente dizendo: “Isso é absolutamente falso”.