Barcelona Edge Rayo exigirá a primeira posição com a penalidade de Lewandowski

Atacante Robert Lewandowski Ele marcou uma penalidade no primeiro tempo para dar Barcelona Uma dura vitória em casa por 1 a 0 sobre Rayo Vallecano na segunda-feira que os levou ao topo da classificação da Laliga.

O Barça aproveitou o Real Madrid e o Atlético dos pontos de outono do Atlético de Madrid durante o fim de semana para pular do terceiro lugar para o topo da classificação. O Barça é nivelado em 51 pontos com a diferença real, mas à frente na diferença de gols.

A Atlética Trail, ambos por um ponto, enquanto Rayo Vallecano é o sexto em 35 pontos.

Lewandowski marcou o vencedor com um final ordenado do local aos 28 minutos depois que Pathe Ciss incultou Inigo Martínez dentro da caixa.

Apesar da posse dominante do Barça, Rayo parecia o mais perigoso de ambos os lados e o empate deveria ter marcado quando Jorge de Frutos falhou de perto em um tempo adicional.