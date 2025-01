Há apenas 2,5 meses, essas equipes disputavam o campeonato nacional. Durante esse encontro, o “Barça” lidou com o “clube real” de forma inesperada e fácil, mandando quatro golos sem resposta para a baliza adversária no seu próprio campo – 4:0. O que é interessante: desde então, o Real melhorou, tornando-se o líder do campeonato nacional em termos de pontos perdidos, e na Liga dos Campeões conseguiu uma grande vitória sobre a italiana Atalanta (3:2). Por sua vez, os catalães desistiram. Basta dizer que a equipe do alemão Hansi Flick sofreu três derrotas consecutivas em casa na La Liga e perdeu o primeiro lugar no ranking.

Se os especialistas preferiram alguém ao próximo, 295º lugar na história do Clássico, foi o Real Madrid. Mas, na verdade, o Barcelona derrotou o Los Blancos pela segunda vez consecutiva. Para o Madrid, Kylian Mbappe e Rodrigo marcaram, para o Blaugrana Rafinha, que foi reconhecido como o melhor jogador da partida, marcou dois gols, e Lamin Yamal, Robert Lewandowski e Alex Balde marcaram mais um gol cada.

Os Blue Garnets conquistaram no aniversário o centésimo troféu de sua história

– Os jogos contra o Real são sempre emocionantes, principalmente as finais. Como todos sabem, não temos tido um bom desempenho no Campeonato recentemente, por isso vencer a Supertaça é duplamente importante. Tivemos tempo para pensar no que a equipe fez de errado. Temos uma parte importante da temporada pela frente e é ótimo começar vencendo a Supercopa”, disse Lewandowski.

Alguns fatos interessantes. Pela primeira vez na história, o Barça marcou quatro ou mais gols contra o Real Madrid em dois jogos consecutivos. Os catalães quebraram a sequência de oito jogos sem derrota do Royal Club em todos os torneios, ao mesmo tempo que registavam a terceira vitória consecutiva. Os blaugrana conquistaram o 100º troféu da história e venceram a Supertaça da Espanha pela 15ª vez.

É impossível não mencionar o técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick. O especialista alemão venceu os dois Clássicos até agora com um placar total de 9:2. A Supertaça é o primeiro troféu de Flick no comando dos Blaugrana.

– Derrotamos um dos melhores times do mundo e voltamos da Arábia Saudita com a taça. Mas para mim não é só o resultado que importa, mas também a forma como os meus jogadores jogam. Fizemos muito ataque, com Yamal, Rafinha e Lewandowski liderando. Ao mesmo tempo, os meninos cometeram poucos erros na defesa e apenas sofreram alguns gols aos adversários. Este é o nível que devemos almejar, mas é praticamente impossível ter um desempenho assim em todas as partidas. No entanto, as tarefas que temos pela frente são ambiciosas: continuaremos a lutar pela vitória no Campeonato Espanhol, na Liga dos Campeões e na Taça Nacional”, disse Flick.

O “Real” continua a lutar por todos estes troféus, mas os adeptos do “clube real” estão alarmados com o estado da equipa, principalmente a forma como joga nos jogos contra clubes de topo. Não é de surpreender que ultimamente a mídia espanhola tenha falado cada vez mais sobre a possível renúncia de Carlo Ancelotti. O contrato do italiano com o Real Madrid vai até ao final de junho de 2026, mas segundo a imprensa estrangeira, a direção do Real Madrid está a negociar possíveis substitutos para Ancelotti. Entre eles estão ex-jogadores do clube – o espanhol Xabi Alonso, que treina com sucesso o alemão Bayer, e Zinedine Zidane, sob cuja liderança o clube conquistou recentemente 11 troféus.

– Noite ruim, estamos com raiva, como todos os nossos fãs. Durante o intervalo disse aos jogadores que tinham que fazer alguma coisa, porque no primeiro tempo os adversários foram muito melhores. Você pode perder, mas não tão fracamente. O Real defendeu mal e isso saiu pela culatra para nós. Temos de aprender uma lição com a derrota de hoje, diz Ancelotti.

O único jogador do Real Madrid que falou à imprensa após o jogo foi o veterano croata Luka Modric. Se perder, será na final da Supercopa, segundo o meio-campista de 39 anos.

– É desagradável quando o seu principal adversário marca nove gols em dois encontros. Acho que responderemos. Agora devemos nos unir e trabalhar juntos. Tenho certeza que haverá muitos motivos de alegria na segunda parte da temporada. Se perdermos numa final, será melhor na Supertaça. E finalmente gostaria de felicitar o Barcelona; eles mereceram a vitória”, disse Modric.