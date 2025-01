Barcelona tropeça em empate frustrante com Getafe em revés no título

O Barcelona só conseguiu empatar em 1 a 1 com o Getafe no sábado, na La Liga, já que não conseguiu recuperar terreno entre os dois primeiros na corrida pelo título espanhol.

Jules Kounde colocou os visitantes em vantagem logo no início, mas Mauro Arambarri empatou para o Getafe na primeira parte e o Barcelona não conseguiu derrotar a bem treinada equipa de José Bordalás.

O empate deixa os catalães a cinco pontos do líder Atlético Madrid, que perdeu por 1-0 em casa do Leganés no início do dia, mas a equipa de Hansi Flick não conseguiu aproveitar a vantagem.

Depois de uma péssima campanha nas últimas semanas de 2024, o Barcelona venceu a Supertaça da Espanha na semana passada e depois derrotou o Real Betis na Copa del Rey, indicando que estava de volta ao seu melhor.

No entanto, eles perderam dois pontos fora de casa em seu primeiro jogo do campeonato em 2025, com o Getafe, 16º colocado, lutando para chegar a um ponto muito disputado.

Flick selecionou aquele que provou ser seu time mais forte nas últimas semanas para tentar obter um resultado no Getafe, contra quem os catalães não conseguiram marcar nas últimas quatro visitas.

Os blaugrana não tiveram que esperar muito para encerrar a sequência, pois Kounde marcou aos nove minutos.

O defesa francês, que também marcou na vitória da Taça do Rei sobre o Real Betis a meio da semana, foi habilmente alimentado por Pedri.

Embora David Soria tenha salvado o primeiro chute de Koundé, ele conseguiu converter o rebote no alvo.

No entanto, depois disso, o Barcelona enfrentou as mesmas velhas lutas que sempre enfrentou no Coliseu.

O Getafe cavou fundo e deixou o atacante Robert Lewandowski, artilheiro da La Liga, sem espaço para respirar.

Os donos da casa empataram aos 34 minutos, quando o chute de Cobá foi defendido pelo goleiro do Barcelona, ​​Iñaki Peña, mas Arambarri aproveitou para empurrar para o gol.

O Barcelona teve a oportunidade de voltar a liderar antes do intervalo, mas Lewandowski cabeceou a bola de Alejandro Balde para a baliza, com Kounde e Ronald Araujo perto de o alcançar, mas sem conseguirem converter.

O Getafe manteve a habitual configuração apertada após o intervalo e Flick colocou Dani Olmo para tentar abrir a fechadura.

O substituto Frenkie de Jong forçou Soria a uma defesa de mergulho com um chute de longa distância enquanto os gigantes catalães lutavam pela vitória.

Raphinha deveria ter marcado para o Barcelona nos minutos finais, mas acertou a rede lateral de perto, depois que Lamine Yamal o encontrou com um cruzamento giratório.

No domingo, o vice-campeão espanhol e europeu, Real Madrid, recebe o Las Palmas com o objetivo de chegar ao topo da La Liga.