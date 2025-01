Barcelona venceu o Real Madrid e conquistou a Supercopa da Espanha

Barcelona Eles se recuperaram de um gol madrugador para vencer o Real Madrid por 5 a 2 no Final da Supercopa da Espanha no domingo, marcando quatro gols em um primeiro tempo dominante e sobrevivendo à expulsão do goleiro para conquistar o 15º troféu, recorde.

atacante francês Kylian Mbappé Ele colocou o Real na frente aos cinco minutos, finalizando uma corrida individual com um chute no poste mais distante. No entanto, Lamine Yamal empatou para o Barcelona aos 22 minutos, antes do atacante Robert Lewandowski dar a vantagem na cobrança de pênalti.

Raphinha aumentou a vantagem com uma cabeçada impressionante após uma Jules Koundé centro aos 39 minutos e o lateral-esquerdo Alejandro Balde fez o quarto para o Barça nos descontos do primeiro tempo.

Raphinha fez o 5-1 logo após o intervalo, antes do Barça ficar reduzido a 10 jogadores quando o goleiro Wojciech Szczesny Ele foi expulso por falta sobre Mbappé aos 56 minutos, Rodrygo venceu o goleiro substituto Iñaki Peña na cobrança de falta resultante, mas o Barça, com 10 jogadores, alcançou facilmente a vitória.