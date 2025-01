Bardonecchia, grande avalanche no Vallon Cros: as imagens de cima

Uma grande avalanche se libertou no campo de Vallon Cros, no município BardonecchiaNa província de Turim. De acordo com o CNAS (Corpo Nacional de Resgate Alpino e Espeleológico), seria um evento espontâneo que não levaria pessoas ou esquiar. A avalanche caiu em alguns sistemas fechados, sob a ponta da entrada da mula, a uma altitude de 2 mil metros.

