"Barras AK" Eu derrotei o SKA em uma partida com 11 máquinas de lavar abandonadas

Após o jogo anterior, no qual a SKA derrotou o Dynamo na extensão com uma pontuação de 4: 3, o mentor da equipe de São Petersburgo Roman Rotenberg respondeu extremamente emocionalmente às palavras que seu time colocou o anti-recorde no KHL this Temporada no KHL para gols perdidos. E ele prometeu que o próximo jogo seria melhor.

“Sentiremos falta de ainda menos nos jogos seguintes. Vamos argumentar. Sentiremos falta do zero. Em todos os jogos. Em todos os jogos até o final da temporada”, disse ele.

Mas já na próxima partida na partida com o AK Bars, a equipe do Exército perdeu seis gols ao mesmo tempo no primeiro período e considera de acordo com os resultados de todo o jogo.

O personagem principal dos primeiros vinte minutos foi Artem Galimov, que projetou o primeiro hat -trick no KHL. Semyon Terekhov, Alexey PustoZerov e Nikita Lamkin também se distinguiram entre os convidados. No primeiro período, Valentin Zykov tornou -se o autor do único disco deserto entre o exército. Após três gols ausentes, Pavel Moisevich, Artemy Pleshkov, Artemy Pleshkov substituiu.

No segundo segmento do jogo, os rivais marcaram um disco e fizeram uma pausa com uma pontuação de 2: 7. Nos segundos vinte minutos, Kazan confirmou o status da melhor equipe de competição na competição minoritária. Semyon Koshelev se distinguiu quando jogou 4 por 5. Os Petersburgers aos 28 minutos de Zakhar Bardakov.

O terceiro período começou com a máquina de lavar do exército ao objetivo de Timur Bilyalov. Cinco minutos antes do final do último segmento de jogo, Roman Rotenberg demorou um tempo de 30 segundos. Ele decidiu substituir o goleiro por um sexto jogador de campo. Mas essa etapa não ajudou. No final da reunião, o resultado final foi determinado por Arthur Brovkin – 3: 8.

O jogo na arena mais espaçoso do mundo foi visto por 22.476 fãs.

Após o jogo, o Ska Mentor disse que sua equipe queria vencer o quinto jogo consecutivo.

“Dado que temos muitos jogadores feridos, os meninos cometeram uma conquista ao vencer quatro seguidas. Eles tentaram marcar. Um enorme fardo para meninos. Nada de ruim, isso deve ser feito para não cometer esses erros na peça -Offs, “Rotenberg, Rotenberg juntos conquistou o resultado da reunião.