Bastrykin apresentará um relatório sobre a investigação da infecção massiva de hepatite em Kamchatka

Como relatado no canal Telegram da sucursal regional, as autoridades investigativas da Comissão de Investigação abriram processo criminal por negligência.

Segundo a investigação, em decorrência das violações, pacientes do ambulatório de oncologia foram infectados por uma doença viral.

O chefe do departamento instruiu o chefe do Comitê de Investigação da Rússia para o Território de Kamchatka a apresentar um relatório sobre o andamento da investigação do caso criminal.

Anteriormente, RG escreveu que em Petropavlovsk-Kamchatsky eles começaram a monitorar as condições de infecção do paciente por uma doença infecciosa viral.