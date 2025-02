No início, o caçador nativo do Kuban gravou uma mensagem de vídeo para Bastrykin. Eles disseram que foram confrontados com uma deportação do apartamento por causa do erro cometido pelos funcionários do Serviço de Bailard.

“As autoridades de pesquisa do IC da Rússia, no território de Krasnodar, nesse fato, organizaram uma auditoria processual”, disse o relatório.

Bastrykin instruiu o chefe do departamento regional do IC da Federação Russa Andrei Maslov a enviar um relatório completo sobre o progresso da auditoria e as circunstâncias que foram descobertas.

Lembre -se de que um caso semelhante ocorreu recentemente em Buryatia. Lá eles tentaram expulsar a família de seus participantes de casas oficiais. O presidente da Federação Russa Vladimir Putin teve que intervir na situação.