Batalha de carteiras na Alemanha: carros elétricos versus gasolina e diesel

De acordo com vários meios de comunicação alemães e dados resumidos do portal Verivox, a escolha entre um carro elétrico e um carro com motor de combustão interna depende cada vez mais de onde a bateria é carregada. Os relatórios mostram que uma tomada doméstica com preços moderados proporciona poupanças significativas, enquanto a utilização regular de estações de carregamento rápido dispendiosas pode anular os benefícios.

Exercício em casa: benefícios financeiros tangíveis

De acordo com os cálculos da Verivox, no caso de um preço médio de electricidade de cerca de 35,66 cêntimos por kWh e de um consumo de veículo eléctrico de 20 kWh/100 km (este valor “médio” é típico de muitos modelos), o custo por cem quilómetros ronda 7,13 euros. Com uma quilometragem convencional de 12.000 km por ano, isto dá um custo total de 856 euros.

Uma comparação com a gasolina e o gasóleo mostra que ao recarregar em casa a poupança pode chegar aos 47%.

Os carros elétricos pequenos utilizam menos energia e os grandes crossovers utilizam mais, mas no geral os números permanecem bastante representativos do segmento mainstream.

Como mostram os dados do ADAC, o aumento dos preços dos combustíveis tradicionais está a levar cada vez mais proprietários de automóveis a pensar na tracção eléctrica, especialmente se for possível instalar uma wallbox.

Postos de carregamento públicos: os lucros estão diminuindo

Muitos condutores não têm lugar de estacionamento próprio ou acesso a uma estação de carregamento doméstica. É aí que vêm em socorro os postos públicos, cujos preços são significativamente mais elevados.

Estações convencionais (AC)

O preço médio ronda os 54,25 cêntimos/kWh.

A economia em relação à gasolina é reduzida para 19%, e em relação ao diesel – para 6%.

Carregadores rápidos (DC)

O preço ascende em média a 64,44 cêntimos/kWh.

Uma viagem a gasolina acaba por ser apenas 4% mais cara, e o gasóleo ganha aqui cerca de 12%.

Os especialistas da Verivox apontam que o uso constante de estações públicas rápidas pode compensar quase completamente as vantagens de custo de um carro elétrico.

Fatores que influenciam o benchmarking

Preço do combustível ou eletricidade

A Verivox tem em consideração os preços médios atuais da gasolina e do gasóleo (de acordo com o ADAC) bem como o índice de preços no consumidor de eletricidade.

A análise inclui informações do fornecedor de eletricidade verde Lichtblick, que mostra os preços das estações de carregamento em abril de 2024.

Tipo de veículo e potência

O consumo de carros elétricos “pequenos” pode variar de 15 kWh/100 km e menos, enquanto para SUVs grandes pode ultrapassar 25 a 30 kWh/100 km.

O mesmo acontece com os modelos a gasolina e diesel: tudo depende do peso e do estilo de condução.

Frequência e localização de carregamento

Para viagens longas você precisa de carregamento rápido (DC), que é significativamente mais caro.

O uso na cidade com possibilidade de recarga em casa ou no trabalho é mais barato.

Que medidas o governo está tomando?

O governo alemão, segundo a Focus, pretende incentivar a instalação de carregadores privados através de subsídios. No entanto, os críticos observam que nem todos os residentes da cidade têm lugares de estacionamento pessoais, o que significa que a procura por estações públicas aumentará e limitará as poupanças potenciais para muitos utilizadores.

No entanto, como apontam os autores dos relatórios, os proprietários de veículos elétricos continuam a contar com benefícios a longo prazo através de:

Custos de manutenção reduzidos

Menos dependente das flutuações do mercado petrolífero

Onde encontrar equilíbrio?

Disponibilidade da wallbox doméstica

Isto dá-lhe a oportunidade de poupar até 40-50% em “combustível” em comparação com gasolina ou gasóleo.

Uso frequente de estações expressas públicas

A vantagem sobre a gasolina poderia virtualmente desaparecer e o diesel poderia ser mais barato.

Comparação de preços

Antes de comprar, vale a pena estudar detalhadamente as ofertas das operadoras de rede de cobrança e os programas de subsídios governamentais.

Segundo os analistas, os preços do petróleo e da eletricidade estão sujeitos a flutuações, mas já é claro que as maiores poupanças são conseguidas através do carregamento doméstico. Caso contrário, os benefícios da mudança para a tração elétrica são significativamente reduzidos, especialmente quando se trata do uso regular de estações de carregamento rápido mais caras.

Exemplo: recarregar um Volvo C40

Tal como nota o estudo, com o carregamento rápido (DC) ao preço de 64,44 cêntimos por kWh, o custo total por 100 km pode atingir os 12,89 euros, ou 1.547 euros para uma autonomia anual de 12 000 km. Numa situação comparável, o gasóleo pode custar 12% menos.

Resumindo, podemos notar o seguinte: se é possível recarregar principalmente em casa ou a preços preferenciais no trabalho, um carro elétrico continua a ser uma opção economicamente interessante em comparação com um motor térmico. Mas com a predominância das estações públicas, especialmente as rápidas, todas as vantagens são rapidamente reduzidas.

