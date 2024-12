Batons, limões, uvas, Eno e muito mais: foi isso que as pessoas pediram no réveillon para dar as boas-vindas a 2025, além de comida

Na véspera de Ano Novo, enquanto toda a nação se preparava para dar as boas-vindas ao ano de 2025, o CEO da Blinkit, Albinder Dhindsa, acessou o Twitter para compartilhar uma visão fascinante dos bastidores do caos, das peculiaridades e das celebrações que se desenrolam em toda a Índia. De números recordes de pedidos a algumas tendências de produtos verdadeiramente únicas e inesperadas, as atualizações de Dhindsa pintaram um quadro animado do dia mais movimentado do Blinkit.

Com comentários bem-humorados e relacionáveis ​​sobre os fundamentos da festa que os indianos pediam, os tweets de Dhindsa deram uma ideia das formas vibrantes e diversas como as pessoas se preparavam para celebrar, ao mesmo tempo que celebravam o sucesso operacional da sua equipa.

A corrida recorde A empolgação foi palpável quando Dhindsa tuitou sobre o Blinkit atingindo seus pedidos mais altos em um único dia, junto com pedidos recordes por minuto (OPM) e pedidos por hora (OPH). Ficou claro desde o início que o ano de 2025 seria saudado em grande estilo, com muita comida, bebida e itens essenciais para festas.

“Obrigado por fazer seu pedido e confiar em nós, Índia! Feliz Ano Novo a todos! Dhindsa disse alegremente enquanto a equipe de operações do Blinkit lidava com o enorme aumento na demanda.

Essenciais para uma festa nada convencional Nem tudo foi champanhe e confete. Os tweets de Dhindsa ofereceram um vislumbre dos itens essenciais para festas, às vezes extravagantes, às vezes inesperados, que voavam das prateleiras virtuais do Blinkit. À medida que a noite se aproximava, as suas atualizações revelaram alguns números verdadeiramente surpreendentes, incluindo 122.356 embalagens de preservativos, 45.531 garrafas de água mineral e 22.322 garrafas de Partysmart, todas a caminho dos clientes que se preparavam para a noite seguinte. E não esqueçamos os 2.434 pacotes de Eno, talvez um aceno para a inevitável recuperação no dia seguinte.

“Prepare-se para a festa depois?” Dhindsa perguntou atrevidamente, entregando a mistura perfeita de praticidade e humor.

A batalha das cidades Nenhuma celebração está completa sem uma pequena competição amigável. Os tweets de Dhindsa mantiveram viva a rivalidade na véspera de Ano Novo, especialmente quando se tratava de gorjetas. Em um tweet que chamou a atenção de todos, Dhindsa revelou que um cliente generoso de Hyderabad deu uma gorjeta enorme. $2.500 para um dos parceiros de entrega do Blinkit. Mas Bengaluru, sempre o líder, prevaleceu e levou um total de $1.79.735.

Enquanto isso, Dhindsa não resistiu em contar outra piada engraçada: “O maior pedido de festa do dia acaba de ser feito! De Calcutá. Valor $64.988”, tuitou ele, certificando-se de que seus seguidores fossem informados sobre a grande escala das celebrações que acontecem em todo o país.

Divertido e descolado No início da noite, as atualizações de Dhindsa ficaram ainda mais engraçadas. “Os pedidos da Nimboo estão aumentando agora! É oficialmente hora da tequila? ele brincou, referindo-se ao clássico ingrediente da bebida que sempre parece aparecer nas comemorações de Ano Novo.

E, numa reviravolta inesperada, Dhindsa tuitou sobre encomendas de “roupas íntimas masculinas”, admitindo que era um produto que ele não esperava ver saindo das prateleiras. “Gráfico comparativo de hoje com a terça-feira passada”, disse ele, com um toque de diversão, dando aos seguidores uma olhada em algumas das tendências mais inusitadas da noite.

Nos bastidores da ‘sala de guerra’ do Blinkit À medida que os pedidos continuavam chegando, Dhindsa também deu aos fãs uma visão dos bastidores das operações do Blinkit. “A equipe SRE opera em sua sala de guerra. São essas pessoas que monitoram todos os sistemas e garantem que tudo esteja funcionando perfeitamente e conforme planejado”, tuitou, dando à sua equipe o merecido reconhecimento por seu trabalho incansável para garantir cada pedido. foi cumprido.

O estranho mas surpreendente material de festa Talvez um dos tweets mais engraçados tenha ocorrido quando Dhindsa compartilhou o enorme estoque sendo entregue em tempo real. “Estou indo agora mesmo👇”, escreveu ele, listando uma série cômica de itens essenciais para festas, de 234.512 pacotes de aloo bhujia a 45.531 latas de água tônica, 6.834 pacotes de cubos de gelo e até 1.003 batons. Seu tweet foi um lembrete de que a festa estava apenas começando e a julgar pela quantidade de petiscos, a noite seria longa e cheia de indulgências.

Um álbum de Ano Novo No início do dia, à medida que a noite se aproximava, Dhindsa escreveu: “Já entregamos 7 vezes mais uvas do que em um dia normal 🤯”, escreveu ele, oferecendo um vislumbre de uma das tendências alimentares mais exclusivas da noite. E enquanto o tempo passava, Dhindsa twittou com orgulho: “De volta ao escritório e acabei de ver que já ultrapassamos o número total de pedidos que fizemos no Ano Novo de 2023. Aconteceu hoje por volta das 17h!”