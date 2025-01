Baviera, ataque em Aschaffenburg: homem armado com uma faca no meio da multidão, ferido e morto

Mortos e feridos em Baviera por um ataque com faca no Parque Schöntal em Aschaffenburgno Baixa Francônia perto da fronteira com Hesse. Segundo informações iniciais, diversas pessoas foram agredidas e espancadas com faca por volta das 11h45. Inicialmente, a polícia disse que três adultos e uma criança ficaram feridos. Mais tarde, descobriu-se que duas pessoas foram mortas.

Entre eles, segundo fontes do Bild, também a criança. A polícia, especifica o tablóide, anunciou que um homem foi “levado sob custódia” e que não há outros agressores. Inicialmente houve duas prisões. O tráfego de trens na estação sul foi interrompido porque o suspeito tentou escapar atravessando os trilhos. O Parque Schöntal, que se estende por nove hectares, está demarcado em uma grande área.